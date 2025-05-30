公職禁止赴陸！業務無涉機密 基層怨沒道理

陸委會擬研議修法，將所有公職人員都納入管制。全國公務員協會前理事長李來希質疑，不了解修法目的是什麼，是要製造兩岸的緊張，還是要查出公務人員有何不當行為？陸委會已沒有存在價值。北一女中教師區桂芝則痛批，這是一種「台獨家暴」，一直想引戰，完全不顧小民對戰爭的恐懼。

區桂芝強調，不管是文學、歷史文化「根」都在大陸，學生現在已在學校教育、書面資料得到極淺薄、負面論述，若沒機會去大陸實際走訪，兩岸敵意螺旋只會愈來愈高。

「到底要問幾次？」桃園一名基層公務員抱怨，自從「賴十七條」出爐後，人事處不只一次詢問，近期有沒有赴大陸及港澳地區？還要公務員證明自己沒有在大陸設籍，還要簽切結書以示負責。

該公務員抱怨，原以為簽完切結書就沒事，最近新聞一炒，或共諜案傳出，人事處就會再問一次，前後聽了至少五遍，切結書至少簽了三份；基層幾乎不會接到國家機密，也無法決定政策方向，沒有什麼影響力，管制赴陸等於限制人身自由，實無道理。

台中蘇姓基層公務人員表示，目前規定赴陸前要報備，回台也要報告，管制層級已夠高，若再加強管制措施，會讓人困擾；政府應落實執行現行制度，尤其簡任以上公務員要加強管制，但基層公務員沒涉及那麼多國家機密，「管基層那麼多幹嘛？」

彰化縣陳姓公務員指出，限制基層公務員赴陸，是否包括幾乎接觸不到機密的約聘雇人員？政府對公務員如此沒有信心，就禁止公務員赴陸，根本因噎廢食。

一名基層公務員表示，以目前資訊發達，其實要洩密、出賣台灣，不去大陸也可以。近期檢調不就破獲多件任職公職的民進黨員，涉嫌賣情報給對岸？匪諜就在身邊，跟去不去大陸沒有關係。