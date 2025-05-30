全面管制公職赴陸港澳 研議擴及基層

賴政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨天在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職人員（包括基層人員在內）納入規範管制，目前已就修法與各機關商量當中，待取得共識後就會推出。

針對基層公職人員究竟包括哪些對象？陸委會事後僅稱，兩岸條例研議的修法方向，會對公務員及特定身分人員赴陸管制有具體調整，完成內部研議後，會循法制作業程序對外預告及說明。

另外，陸委會副主委梁文傑昨天下午主持陸委會例行記者會時，面對媒體詢問是否清查一般民眾？他表示，「我們並沒有要對一般民眾做清查」，但是他也警告，如果一般民眾受到檢舉，領有中共的身分，不管是定居證，還是身分證或護照，「我們都會按照兩岸條例處理，把你除去台灣的身分，這樣的例子已經有很多了。」他重申，對一般民眾不會做清查的工作，但是有檢舉一定會處理。

賴清德總統今年三月提出「賴十七條」後，多位民進黨籍立委提案盼透過修正「兩岸條例」，以捍衛國安及防範中共滲透我內部。立法院內政委員會廿九日排審「兩岸條例」、「港澳條例」修正草案，邱垂正列席並備詢時說明公職人員赴陸、港、澳規範管制可能擴大。

國民黨立委張智倫昨天質詢時提到，監察院近期調查報告指出，過去十年，有三一八位文職公職人員違法或違規前往中國大陸，其中包含五十五位高階文官與二六三位基層人員，另外有一六五件警察人員違規赴陸的案例。但高階公務人員跟基層的處罰不同，五十三位違法赴陸的高階公務人員，內政部依照「兩岸條例」處罰，但沒有受任何行政處罰；反觀二六三位基層人員赴陸，多半依照考績相關規定受到記過處分，甚至有人遭記大過。「怎麼會有這種高官罰錢了事，基層要記過處罰，這樣的雙重標準？」

邱垂正稱，過去是透過一般人事管理，來處理十一職等以下的基層同仁赴陸事項，但假日期間他們仍可自行前往中國大陸及港澳。他坦承，政府用一般的人事管理來處理十職等以下的基層赴陸情況，各個機關恐怕沒有那麼遵守法令，「未來我們看看，能不能有一個完整的修法，把所有的公職人員都納入，包括基層同仁都要遵守」。陸委會內部已在研議修法，取得共識後很快會推出。

另外，針對民進黨立委李柏毅提到退役將領、國安事務退職人員赴陸的問題，邱垂正表示，他們在陸言行更會影響兩岸視聽，陸委會支持把兩岸條例第九條之三的範圍擴大，以確保他們赴陸時的言行符合國人期待。