出席歐洲日晚宴 賴總統：盼簽署台歐盟經濟夥伴協定

賴清德總統今天出席歐洲商會舉辦的「歐洲日晚宴」時表示，去年台歐雙邊貿易總額達到847億元，期待推動簽署台歐盟經濟夥伴協定。台灣也會跟歐洲在內的民主國家積極合作，共同打造兼具韌性與潛力的「非紅供應鏈」。

賴總統以英文致詞時表示，今年我們慶祝「舒曼宣言」75周年。1950年，法國外長舒曼提出這份宣言，主張創建一個以維護和平為己任的歐洲組織，這象徵著民主、團結與合作的信念，在戰後重新綻放。面對當今世界地緣政治的挑戰，與經濟局勢的劇烈變動，舒曼宣言所體現的精神，對我們仍舊深具啟發。

賴總統表示，今年也是歐戰終戰80周年。未來台灣會持續加強跟民主夥伴的合作交流，與歐洲攜手打造更具韌性與互信的夥伴關係。

賴總統說，歐洲是台灣的第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源。去年台歐雙邊貿易總額達到847億元，展現雙邊經貿往來的熱絡，更反映雙方企業對彼此市場與體制的高度信賴。期待台灣和歐洲，進一步建立雙邊經貿與投資關係的制度化機制，以創新多元的方式，推動簽署台歐盟經濟夥伴協定，為雙方企業提供更透明、穩定且可預測的經商環境。

賴總統說，現在的台灣，有國際社會肯定的民主體制，也有對全球安全與繁榮至關重要的半導體產業，「這讓我們在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中，能夠發揮關鍵作用」。

「尤其，我們看到新極權集團主導的供應鏈，以非市場機制、價格補貼與資源壟斷方式擴張版圖，試圖掌控全球關鍵科技與製造能力。」賴總統說，這不僅扭曲市場公平，更威脅到國際社會對民主、法治與企業責任的基本期待。

賴總統表示，台灣會跟歐洲在內的民主國家積極合作，共同打造兼具韌性與潛力的「非紅供應鏈」，我們也將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，這不只是經濟合作的提案，更是一場共享價值與先進科技的結盟。

賴總統也說，台海安全及區域和平穩定，一直是台歐雙方共同關切的議題。他要代表全體台灣人民，感謝歐盟與歐洲各國，持續以具體行動公開支持台海和平與穩定，這些行動對於區域安全與繁榮至關重要。台灣也會繼續努力增強自身實力，確保「以實力達到真和平」，並與民主夥伴共同守護自由民主，展現維護區域和平的決心。

賴總統表示，在此關鍵時刻，無論是守護自由民主、或是增進經貿關係等面向，台灣和歐洲合作的潛力無限，期盼我們攜手把握這個戰略機遇，進一步強化夥伴關係，為全球的和平、穩定與繁榮，共同努力。