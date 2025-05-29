剴剴案社工太相信保母？ 監委：信任要建立在事實及專業

監察院今開記者會說明「剴剴」案情況，指出是兒盟、保母及有關機關因彼此「信任」而疏忽了很多事情。監察委員葉大華認為，社工要做出專業判斷，保母說詞只是其中一部分，當然政府單位也有責任，不能都沒橫向聯繫；監察委員王幼玲也說，信任要建立在事實基礎上，當傷口出現在某個部位，就要思考兒虐的可能性。

前年12月台北市爆發男童「剴剴」在接受兒盟基金會媒合出養期間，遭基金會合作保母凌虐致死。監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳立案調查後，監察院今天通過調查報告，並糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府三機關。

葉大華指出，衛福部於收出養媒合服務監督顯有不周，怠於就脆弱家庭出養個案之委託出養措施檢討修正法規；新北市政府未落實社安網脆弱家庭整合性服務，督導體系輕忽落實記錄；台北市政府居家托育服務訪視輔導不彰及居托人員輔導管理流於形式，造成社會安全網之漏接。

幾位監委也在說明時提到，社工選擇相信保母說詞，也未察覺出孩童有相關受傷情況；外界也關注，未來要如何確保多單位在信任與監督之間取得平衡？

葉大華表示，其實就是訪視的時候要做出專業判斷，保母說詞只是其中一部分，若全然選擇相信就失去專業；兒盟也有責任，但兒盟社工強調有與台北、新北持續溝通，所以這也顯示出整個制度要檢討，不能都讓民間機構承擔壓力，不能說沒有橫向聯繫，變成各做各的。

葉大華提到，對於「剴剴」受傷狀況，比如牙異常掉了3顆等，若有如此特別情況一而再、再而三發生，相關單位就要有敏感度；衛福部也承諾會積極處理，落實醫事人員教育訓練、置入相關課程等，民間團體也要拿出專業，維護兒童最佳利益。