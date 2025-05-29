林佳龍宴款史瓦帝尼農業部長 允助推動智慧農業轉型

外交部長林佳龍今天宴款史瓦帝尼王國農業部長查克時表示，將在「榮邦計畫」架構下，協助史國推動智慧農業轉型，提升糧食安全。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於29日設宴款待史瓦帝尼王國農業部長查克（MandlaTshawuka）一行，除代表政府歡迎查克訪台外，也就兩國未來農業交流與合作交換意見，並再次感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣參與國際社會。

林佳龍致詞指出，史瓦帝尼是台灣在非洲最堅實的盟友，感謝史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）及史國政府長期支持台史邦誼。農業是史國最重要的產業之一，台史長年在農業領域合作無間，台灣樂願與史國分享農業發展的經驗與技術，並將持續透過國合會駐史技術團在當地推動更多合作計畫。

外交部說，將在「榮邦計畫」架構下，善用台灣的科技優勢，協助史國推動智慧農業轉型，提升糧食安全，進而促進史國經濟發展與人民福祉。

查克致詞時則說，感謝台灣對史國農業的各項協助，特別是台灣政府與「亞蔬—世界蔬菜中心」共同在史瓦帝尼推動的「台灣–非洲蔬菜倡議」（Taiwan-Africa Vegetable Initiative，TAVI）計畫，協助史國進行非洲原生蔬菜種原保存，強化史國傳統蔬菜推廣教育系統，並有助提升當地糧食供應，讓史國民眾受惠良多。

查克強調，台史邦誼強健穩固，史國政府將持續在所有國際場域支持台灣，並與台灣共同推動更多有利兩國人民的互惠合作。

外交部說明，午宴包括史瓦帝尼王國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）、無任所大使宋光夫、農業部國際事務司司長蕭柊瓊、國合會秘書長黃玉霖、亞蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）及大肚山產業創新基金會執行長廖紫岑等人也應邀出席，與查克就台史智慧農業合作及史國農業發展等議題廣泛交換意見。

外交部表示，台史邦誼已邁入第57年，農業合作緊密，外交部將與史國政府密切合作，持續在史國推動包括農業合作在內的「榮邦計畫」，開展互惠互利的合作關係，增進台史兩國人民福祉，讓兩國關係更上層樓。