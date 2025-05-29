政院重提NCC委員名單 已函請立法院撤回去年提名人選

行政院表示，由於去年提名的4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，迄未能通過，行政院刻正研提新提名人選，並函請立法院同意撤回原提名名單。

針對新提名的委員名單，政院人士昨稱，將與過往所提名單也有不同，感謝被提名人願意進入政府部門肩負重任，待完成人事作業後，就會將名單送到立法院。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日止，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但未獲通過。

原先行政院敲定翁柏宗自去年8月1日起延任，並代理主委一職，但立法院修正國家通訊傳播委員會組織法，刪除延任條款，翁柏宗必須卸任，政院才改為指定NCC現任委員陳崇樹自去年12月起代理主委。

行政院今天表示，配合NCC4位委員任期於去年7月31日屆滿，行政院去年4月30日依NCC組織法第4條規定，將委員提名名單函送立法院審查，不過迄未能完成立法院同意後的任命作業；為利NCC業務運作，行政院刻正研提新提名人選，並請立法院同意撤回原提名名單。