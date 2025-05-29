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剴剴案調查報告出爐 監察院糾正衛福部及雙北市府

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院今開記者會說明「剴剴」案情況。記者李成蔭／攝影
監察院今開記者會說明「剴剴」案情況。記者李成蔭／攝影

男童剴剴遭保母虐死案，監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳今天開記者會公布調查報告，指出權責機關未踐行兒童最佳利益原則，與保全剴剴生存發展權利，因此糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府三機關，並將兒盟社工違失情形，移請司法機關參酌。

葉大華說明，衛福部依法為審核並管理「申請從事收出養媒合服務者」之許可機關，每年需進行媒合機構業務檢查及每3年定期評鑑，卻於該案發生後，才實際查核兒盟並發現缺失，衛福部督導顯有不周，更怠於對脆弱家庭出養措施檢討相關法規。

三監委表示，新北市政府轉介剴剴給兒盟後，多被動接受兒盟片面決策與資訊，當兒盟告知衛福部剴剴適應不良時，新北市府也未進一步訪視，尤其當剴剴面臨身分、照顧環境之重大轉換，新北市府督導期間卻未能確實審核紀錄，未落實社安網脆弱家庭整合性服務，遲至次年3月因外界輿論爆發，才召開會議精進檢討。

三位監委提到，兒盟社工於前年9月25日訪視孩童時，照片已有明顯大塊瘀傷，但隔日台北市文山區居托中心訪視卻無相關記載；另外，劉姓保母無製作填寫任何寶寶日誌或紀錄，文山區居托中心卻記錄「每天填寫」。台北市府對居拖人員之輔導管理、監督與檢查流於形式。

三位監委強調，兒童權利公約（CRC）提醒國家應克服孤立、分散和被動地處理兒童照顧和保護問題，因為這類舉措對防止和消除一切形式暴力行為的效果有限。但愷愷案在兒盟、新北市府及台北市府體系下仍受虐致死，即是未能落實社安網「一主責、多協力」精神。衛福部知悉該重大兒虐事件，也未積極瞭解協調，跨機關服務及公私協力尚存闕漏，皆有待衛福部與地方政府檢討改進。

王幼玲認為，剴剴的死不是因為沒人負責，而是每個人都認為這是別人要負責，「不能說等待孩子死了再來說誰負責」，這次不只是對過去的糾正，也為未來有警示作用。

監察院今開記者會說明「剴剴」案情況。記者李成蔭／攝影
監察院今開記者會說明「剴剴」案情況。記者李成蔭／攝影
監察委員葉大華。記者李成蔭／攝影
監察委員葉大華。記者李成蔭／攝影

衛福部 葉大華 社工 監察院 剴剴案 保母

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