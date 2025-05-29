義大利國慶酒會 吳志中：台義合作穩健實質關係熱絡

外交部政次吳志中28日出席義大利國慶酒會時表示，樂見義大利日益關注印太區域，且台義近年穩健拓展貿易、科技、文化等領域合作，彰顯雙邊實質關係熱絡；義大利駐台代表龍博文也期許義台關係持續深化。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳志中於28日晚間應義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）邀請，出席在台北君品酒店舉辦的義大利國慶酒會。

吳志中致詞指出，樂見義大利日益關注印太區域，並歡迎義國去年派艦訪問日本並參與聯合軍演。台義近年穩健擴展在貿易、科技與文化領域的合作，兩國人民交流密切，雙邊民航局今年3月修約，擴充台義往返航班及新增航點威尼斯。

此外，國立台灣美術館今年5月到11月在「第19屆威尼斯建築雙年展」期間，赴義大利普里奇歐尼宮（Prigioni Palace）設立台灣館展出，彰顯雙邊實質關係熱絡。

龍博文說，義台兩國各領域交流今年可謂再創新猷，除義國眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）於1月上旬率跨黨派議員訪台，兩國在3月也完成「台義空運服務協定」修約簽署，義國並獲邀擔任2月台北國際書展主題國；感謝外交部對義大利經濟貿易文化推廣辦事處的協助與支持，期許義台關係持續深化。

外交部表示，吳志中與龍博文於致詞後共同舉杯，祝福台義兩國友誼長存。酒會出席賓客，包括駐台使節代表及企業文化等各界人士約300餘人。