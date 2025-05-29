快訊

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

法院將勘驗行動硬碟！柯文哲不滿「檢方1句話」：押我根本沒證據

義大利國慶酒會 吳志中：台義合作穩健實質關係熱絡

中央社／ 台北29日電

外交部政次吳志中28日出席義大利國慶酒會時表示，樂見義大利日益關注印太區域，且台義近年穩健拓展貿易、科技、文化等領域合作，彰顯雙邊實質關係熱絡；義大利駐台代表龍博文也期許義台關係持續深化。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳志中於28日晚間應義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）邀請，出席在台北君品酒店舉辦的義大利國慶酒會。

吳志中致詞指出，樂見義大利日益關注印太區域，並歡迎義國去年派艦訪問日本並參與聯合軍演。台義近年穩健擴展在貿易、科技與文化領域的合作，兩國人民交流密切，雙邊民航局今年3月修約，擴充台義往返航班及新增航點威尼斯。

此外，國立台灣美術館今年5月到11月在「第19屆威尼斯建築雙年展」期間，赴義大利普里奇歐尼宮（Prigioni Palace）設立台灣館展出，彰顯雙邊實質關係熱絡。

龍博文說，義台兩國各領域交流今年可謂再創新猷，除義國眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）於1月上旬率跨黨派議員訪台，兩國在3月也完成「台義空運服務協定」修約簽署，義國並獲邀擔任2月台北國際書展主題國；感謝外交部對義大利經濟貿易文化推廣辦事處的協助與支持，期許義台關係持續深化。

外交部表示，吳志中與龍博文於致詞後共同舉杯，祝福台義兩國友誼長存。酒會出席賓客，包括駐台使節代表及企業文化等各界人士約300餘人。

義大利 威尼斯建築雙年展 外交部

延伸閱讀

捷克召見陸大使！抗議外交部遭惡意網攻 駭客團體與大陸有關

法國生活節高雄駁二登場 市長陳其邁邀民眾多來幾次

吳志中：台梵關係屢過難關 台灣抗中打壓寫下傳奇

外交部政次吳志中為職籃開球 用運動交朋友喻總合外交

相關新聞

挪公款辦演唱會…許銘春後悔參加高雄市長初選 藍委轟荒謬無恥

勞動部前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引爭議，她昨赴民進黨廉政會說明，傳她直呼「最不應該就是參加初選」。...

攬國際菁英政院修法 年薪600萬來台1年可申請永居

延攬國際人才成為賴政府施政主軸，行政院今天拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，世界頂尖大學明確為全球千大名校生來台...

台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一...

我漁船又遭日扣押 管碧玲：執法歸執法 主權歸主權

我漁船遭日本扣押持續引發討論，海洋委員會主委管碧玲表示，一定宣誓釣魚台主權，但主權爭議的執法有兩國協議在那邊，「執法歸執...

卓榮泰拋636億追加預算 黃國昌要求先專案報告

針對中央統刪地方政府一般性補助款，行政院長卓榮泰今天提出解方，期盼朝野立委支持636億元追加預算，包括原住民禁伐補償、國...

剴剴案社工聽信保母 監委：信任應建立在事實基礎

男童「剴剴」受虐致死，針對兒福聯盟陳姓社工為何會聽信保母說法，監委今天說，社工認為制度上要與保母合作，雖然自己有責任，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。