中國太平洋島國外長會喊一中 外交部斥貶抑台灣主權

「中國—太平洋島國外長會」28日在廈門登場，中方宣稱「台獨」在島國沒有市場，並在會後聯合聲明提到「一中原則」。外交部今天駁斥「謬論」，並呼籲國際社會認清中國伺機貶抑台灣主權、破壞太平洋區域團結和諧。

根據中國外交部官網，中國—太平洋島國外長會會後聯合聲明提到「一中原則」稱台灣是中國領土不可分割的一部分；王毅在會後和吉里巴斯總統兼外長馬茂（Taneti Maamau）共同會見記者時表示，中方感謝島國紛紛「主動重申恪守一個中國原則」，並稱「這表明『台獨』在島國沒有任何市場」，各方強調聯合國大會第2758號決議的權威性。

外交部下午透過新聞稿痛斥「謬論」，予以嚴正駁斥和譴責，並重申聯大第2758號決議只決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。

外交部呼籲國際社會，認清中國一再利用召開或參與太平洋區域會議之機伺機貶抑台灣主權、破壞太平洋區域團結和諧，並圖謀以法律戰扭曲聯大第2758號決議，將台灣議題曲解成內政問題及進一步阻止國際支持台灣的惡劣行徑。同時，外交部持續以具體行動予以反制，明確反對中國一再錯誤詮釋該決議及企圖改變兩岸互不隸屬的現狀，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。