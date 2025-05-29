快訊

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

法院將勘驗行動硬碟！柯文哲不滿「檢方1句話」：押我根本沒證據

中國太平洋島國外長會喊一中 外交部斥貶抑台灣主權

中央社／ 台北29日電

「中國—太平洋島國外長會」28日在廈門登場，中方宣稱「台獨」在島國沒有市場，並在會後聯合聲明提到「一中原則」。外交部今天駁斥「謬論」，並呼籲國際社會認清中國伺機貶抑台灣主權、破壞太平洋區域團結和諧。

根據中國外交部官網，中國—太平洋島國外長會會後聯合聲明提到「一中原則」稱台灣是中國領土不可分割的一部分；王毅在會後和吉里巴斯總統兼外長馬茂（Taneti Maamau）共同會見記者時表示，中方感謝島國紛紛「主動重申恪守一個中國原則」，並稱「這表明『台獨』在島國沒有任何市場」，各方強調聯合國大會第2758號決議的權威性。

外交部下午透過新聞稿痛斥「謬論」，予以嚴正駁斥和譴責，並重申聯大第2758號決議只決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。

外交部呼籲國際社會，認清中國一再利用召開或參與太平洋區域會議之機伺機貶抑台灣主權、破壞太平洋區域團結和諧，並圖謀以法律戰扭曲聯大第2758號決議，將台灣議題曲解成內政問題及進一步阻止國際支持台灣的惡劣行徑。同時，外交部持續以具體行動予以反制，明確反對中國一再錯誤詮釋該決議及企圖改變兩岸互不隸屬的現狀，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

聯合國 外交部 2758號決議

延伸閱讀

陸在台灣以東海域設浮標 陸外交部：符合中國國內法和國際法

中國提供200萬美金給太平洋島國 外長會議強調一中

陸構建「中國—太平洋島國」命運共同體 王毅：將實施200個民生項目

捷克召見陸大使！抗議外交部遭惡意網攻 駭客團體與大陸有關

相關新聞

挪公款辦演唱會…許銘春後悔參加高雄市長初選 藍委轟荒謬無恥

勞動部前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引爭議，她昨赴民進黨廉政會說明，傳她直呼「最不應該就是參加初選」。...

攬國際菁英政院修法 年薪600萬來台1年可申請永居

延攬國際人才成為賴政府施政主軸，行政院今天拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，世界頂尖大學明確為全球千大名校生來台...

台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一...

我漁船又遭日扣押 管碧玲：執法歸執法 主權歸主權

我漁船遭日本扣押持續引發討論，海洋委員會主委管碧玲表示，一定宣誓釣魚台主權，但主權爭議的執法有兩國協議在那邊，「執法歸執...

卓榮泰拋636億追加預算 黃國昌要求先專案報告

針對中央統刪地方政府一般性補助款，行政院長卓榮泰今天提出解方，期盼朝野立委支持636億元追加預算，包括原住民禁伐補償、國...

剴剴案社工聽信保母 監委：信任應建立在事實基礎

男童「剴剴」受虐致死，針對兒福聯盟陳姓社工為何會聽信保母說法，監委今天說，社工認為制度上要與保母合作，雖然自己有責任，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。