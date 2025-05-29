卓榮泰拋636億追加預算 黃國昌要求先專案報告

針對中央統刪地方政府一般性補助款，行政院長卓榮泰今天提出解方，期盼朝野立委支持636億元追加預算，包括原住民禁伐補償、國軍待遇調整等問題都能迎刃而解。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，卓榮泰目無法紀、沒有下限，「先來立法院進行專案報告」。

立法院刪減今年度中央政府總預算，行政院統刪地方一般性補助款25%，台南市副市長葉澤山今天在行政院會提出臨時動議，建議以追加預算方式來解決地方面臨的困難。卓榮泰在會中表示，如果各縣市立委支持行政院提出636億元追加預算，「禁伐補償、國軍調整待遇等各項重要預算辦理追加，將不失為一個解決的方法。」

黃國昌晚間透過文字回應，針對中央違法濫權刪減地方政府一般性補助款，行政院長應該先到立法院進行專案報告，「中央政府自己被刪預算，竟然違法挪用給地方政府的一般補助款，卓榮泰目無法紀、沒有下限。」