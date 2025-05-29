挪公款辦演唱會…許銘春後悔參加高雄市長初選 藍委轟荒謬無恥

勞動部前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引爭議，她昨赴民進黨廉政會說明，傳她直呼「最不應該就是參加初選」。國民黨立委許宇甄批評，許公器私用、濫權，將自身違法濫權事實硬拗成「黨內初選遭攻擊」，不知反省、毫無羞恥心，如此荒謬言行令人瞠目。

許銘春昨赴民進黨廉政會說明，傳出她後悔參加高雄市長初選，許銘春直呼「最不應該就是參加初選」，認為是因為參加高雄市長初選，才會被攻擊到這種程度。本報也獨家報導，許銘春目前已暫停初選腳步，團隊證實因房東另有用途，高雄競選辦公室已經關閉。

許宇甄怒斥，許銘春公器私用、濫權無恥，不僅挪用「就業安定基金」辦理與勞動政策毫無關聯的個人演唱會、拍攝沙龍照等活動，更在面對質疑時顛倒是非、混淆視聽，將自己違法濫權的事實硬拗成「黨內初選遭攻擊」，不知反省、毫無羞恥心，如此荒謬言行令人瞠目。

許宇甄批評，許銘春將就業安定基金用於舉辦個人演唱會、拍攝專業沙龍照，顯然已違反基金設立宗旨，違法挪用情節嚴重，監察院、檢調卻不敢積極查辦，司法辦藍不辦綠已讓司法公正淪為笑柄。

許宇甄表示，許銘春非但不知自省，還拋出「因參加高雄市長初選遭攻擊」，試圖把違法濫權包裝成政治鬥爭，簡直是欲蓋彌彰、自曝其短。參選是個人選擇，濫用公款卻是違法事實，一個當過中央部會首長的人，竟連最基本的廉政觀念都蕩然無存，還想倒打一耙，令人痛心。