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剴剴案社工聽信保母 監委：信任應建立在事實基礎

中央社／ 台北29日電
剴剴受虐致死，針對兒福聯盟陳姓社工為何會聽信保母說法，監委表示，社工認為制度上要與保母合作，雖然自己有責任，但言下之意可能覺得「不能都怪她」。聯合報系資料照
剴剴受虐致死，針對兒福聯盟陳姓社工為何會聽信保母說法，監委表示，社工認為制度上要與保母合作，雖然自己有責任，但言下之意可能覺得「不能都怪她」。聯合報系資料照

男童「剴剴」受虐致死，針對兒福聯盟陳姓社工為何會聽信保母說法，監委今天說，社工認為制度上要與保母合作，雖然自己有責任，但言下之意可能覺得「不能都怪她」；但針對孩子掉3顆牙等，社工應有專業敏感度，信任應建立在事實基礎上。

台北市1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳虐待死亡，台北地院國民法官法庭依虐童致死等罪判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳今天舉行記者會，說明「剴剴」案調查報告，糾正衛福部與台北市府、新北市府。

葉大華說，大家很關切社工是否要負完全責任，她認為制度設計當然讓社工落入相當風險，但社工在本分上確實沒有完整落實。這就要仰賴專業機構執行服務時，一定要有專業自律機制與要求，也要常常進行對話，不要因為業務賦予權力，就關起門來自己執行業務。

媒體詢問陳姓社工針對「剴剴案」的說詞。葉大華說，社工覺得對於這件事有責任，但也認為自己與新北市府社工、台北市居家托育人員等都是合作模式，每個人在幫助剴剴上都有角色，社工言下之意可能會覺得「不能都怪她」。

葉大華指出，社工也認為，制度上賦予機構要負責把關照顧品質，因為包括出養必要性、媒合、到收出養司法程序等都是機構要處理，但機構沒有直接公權力，只是因合作模式而被賦予角色，因此應檢討收出養制度，不應讓民間機構承擔這麼大責任與壓力。

葉大華說，過程中也有詢問為何會傾向接受保母說詞，社工表示，「很簡單啊，我們這個制度就是要合作」，要讓合作的保母好好照顧孩子，因此工作重心就會放在保母身上。

葉大華表示，會強調兒童最佳利益的重點，就是要以兒童作為核心，除了保母說法，也要聽剴剴的阿嬤、或曾經的照顧者的想法，而非一味相信保母說法。

王幼玲指出，「不管是跌倒或各種意外，那個傷口不該用那個形式出現在那個部位，這就是專業敏感度」，社工可能敏感度不夠、不夠警覺，小孩掉3顆牙、額頭受傷，怎麼可能都沒有懷疑背後原因，信任應建立在事實的基礎上。

張菊芳說，訪視應是看到什麼就做出紀錄，而保母說詞只是其中一部分，在做專業判斷時，選擇全盤相信就會失去專業；針對孩子出現瘀傷、削瘦、牙齒掉落等狀況，保母聲稱是公園玩耍撞到或受到刺激等，但社工應有專業敏感度，判定孩子是否遭受外力或不當對待，可能就可以避免憾事發生。

此外，媒體詢問，雙北市府在案發後有提出會建立社工「三方共訪機制」，是否就能有效避免兒虐案。葉大華說，這是社安網原本就有的制度，今天會提出糾正，就是機關沒有落實社安網應做的必要程序，例如若知道兒盟社工說剴剴適應不太好、有些狀況，就應敏感察覺是否要一起去訪視，「本來就有共訪機制，但他們沒有堅持」。

虐童 葉大華 社工 剴剴案 保母

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