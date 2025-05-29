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剴剴案怠於修法遭監察院修正 衛福部曝近期修法內容

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署長周道君說，衛福部除著手修法，將出養必要性評估權責，由媒合機構收歸地方政府，同時預告子法規管理媒合機構，已完成預告，預計六、七月修正完成。聯合報系資料照
衛福部社家署長周道君說，衛福部除著手修法，將出養必要性評估權責，由媒合機構收歸地方政府，同時預告子法規管理媒合機構，已完成預告，預計六、七月修正完成。聯合報系資料照

「剴剴」是社安網服務對象，卻仍被惡保母虐死，監察院今天糾正衛福部及雙北市政府，認為衛福部於收出養媒合服務監督顯有不周，怠於就脆弱家庭出養個案委託出養措施進行法規檢討修正。衛福部社家署長周道君說，衛福部除著手修法，將出養必要性評估權責，由媒合機構收歸地方政府，同時預告子法規管理媒合機構，現已完成預告，預計六、七月修正完成。

周道君表示，除將出養必要性評估收歸地方政府管理外，若等待出養期間須將兒童安置在居家保母家，社家署也已訂出挑選保母原則，在出養兒童安置在保母家中後，也會增加訪視次數，於收托初期安置需求較高，每月都要訪視，確保安置初期對孩童情況有所掌握，確保保母提供合適照顧。

「中央今年起也將訪視人員訓練，加入兒虐辨識課程。」周道君表示，為配合訪視頻率調升，衛福部今年起調升訪視人員補助薪資，且提供地方政府居家托育服務中心行政人力資源，藉全方位措施，讓縣市政府提供更好托育品質保障。此外，針對保母虐兒，導致死亡或重傷，衛福部已修訂內部規定，將這類事件一律視為重大兒虐事件，做個案探討，並找出背後原因，加以預防。

剴剴案是跨轄安置，本次監察院同步糾正雙北市。周道君表示，目前衛福部雖未強制禁止跨轄安置，但已建議優先採取本轄安置，讓安置童重整家庭功能期間，能與原生家庭保持一定程度聯繫，這是跨轄安置無法做到；考量部分個案特殊情況，或特定地區安置資源不足等，少數個案可能必須跨轄安置，但這是不得已作法，且雙方縣市轄區主責社工、主管機關，應建立良好資訊交換機制。

衛福部 監察院 托育 剴剴案 保母

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