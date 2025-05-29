快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

核三重啟公投屏議員批笑話 環保局：不能只針對屏東

中央社／ 屏東縣29日電

核三重啟公投成案，距投開票日約3個月，民進黨屏東縣議員洪明江今天批評，立法院決議是低級笑話；屏東縣環保局長顏幸苑附和表示，核電重啟不能只針對屏東。

立法院日前通過核三重啟公投，中央選舉委員會成案，訂於8月23日投開票；洪明江今天議會質詢，詢問環保局對核三廠重啟公投看法。

洪明江表示，程序沒有完整，立法院就草率通過要公投，此決議是低級笑話。屏東縣民雖距核三廠最近，對於核三造成土地等污染仍無感，恆春居民有支持延役，環保局有責任出聲，讓民眾知道是生命、生存權重要，還是補助、回饋重要。

洪明江說，剩3個月要全國全投，不是屏東縣民而已，屏東縣民面對延役戰爭，「要上戰場了」，環保局要統計核三廠運作至今，對土地有何影響，否則，如何遊說全國人民投下反對票？

顏幸苑答詢中認同洪明江，她說，「公投核三廠是最大的笑話」，核電重啟應是要全國核電一起討論，不能只針對屏東。

顏幸苑說明，核三廠1號機組去年除役，2號機今年5月17日停止運轉。至於有沒有除役，因為除役環評還未經環保署通過，且除役環評有提要進入2階環評，台電指出今年7月才送出，核三廠要除役或延役需要核安委員會同意，台電要提出並經過經濟部；個人看法是程序一定要正當、經過專業評估，且要核安委員會專業評估，要安全無虞才可以。

顏幸苑說，依據環保法令，環保局可管理非游離輻射，即微波爐等，依環境部規定，游離輻射環保局不能管；核三廠能管部分是溫排水，過去確實有溫排水問題，這幾年檢測則都沒問題，會針對空氣、水、廢棄物等影響作統計。

環保局長 核三廠 屏東縣

延伸閱讀

核三延役823公投 屏東縣環保局長：這才是最大笑話 

日參議員拜會屏東縣長周春米 訪大鵬灣推動藍碳永續合作

核三重啟公投 黃國昌促全黨動起來推平台串連各界

狂寄3年前空汙罰單破千張！遭議員質疑搶錢 新北環保局：合法

相關新聞

攬國際菁英政院修法 年薪600萬來台1年可申請永居

延攬國際人才成為賴政府施政主軸，行政院今天拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，世界頂尖大學明確為全球千大名校生來台...

台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一...

王鴻薇：政院砍地方補助再跟立院要636億 根本綁架犯

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25％，引發反彈。行政院長卓榮泰今指出，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加...

川普關稅遭法院擋下 政院：密切觀察發展加以應對

美國國際貿易法院裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，外界評估，目前美方針對所有產品徵收的10％幾準關稅也可能停徵。行...

我漁船又遭日扣押 管碧玲：執法歸執法 主權歸主權

我漁船遭日本扣押持續引發討論，海洋委員會主委管碧玲表示，一定宣誓釣魚台主權，但主權爭議的執法有兩國協議在那邊，「執法歸執...

頻傳共諜窩藏政府 考試院同意行政院增1008位機敏職務

我國政府內藏共諜案例頻傳，今日考試院舉行院會，有關行政院函送「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法第3條、第5條修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。