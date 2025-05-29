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頻傳共諜窩藏政府 考試院同意行政院增1008位機敏職務

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
我國政府內藏共諜案例頻傳，今日考試院舉行院會，有關行政院函送「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法第3條、第5條修正草案」，請考院同意會銜發布及函送立法院一案，決議同意會銜。聯合報系資料照
我國政府內藏共諜案例頻傳，今日考試院舉行院會，有關行政院函送「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法第3條、第5條修正草案」，請考院同意會銜發布及函送立法院一案，決議同意會銜。聯合報系資料照

我國政府內藏共諜案例頻傳，今日考試院舉行院會，有關行政院函送「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法第3條、第5條修正草案」，請考院同意會銜發布及函送立法院一案，決議同意會銜。

針對近日頻傳共諜案，行政院要求制訂辦法，檢視公務員特殊查核。行政院長卓榮泰指示，為強化國安機制，應檢視公務員忠誠查核措施，是否有精進或未落實執行等。

法務部日前指出，查核將朝範圍、內容以及頻率次數做調整，原先查核範圍為1328個職務，此次調整將增列涉及國家安全或重大利益的各部會幕僚長以上人員，以及相關機要、聘僱人員，共增加1008位。查核內容部分，會將受查核人員的財務狀況、親密互動狀況納入查核項目。過往查核只會在任用前執行，而非任用過程，未來會增加查核的頻率與次數。

行政院 考試院 共諜 公務員

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