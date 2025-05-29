賴總統端午節勗勉海巡 盼強化科技實力、資安防護

端午節將屆，賴清德總統29日上午前往基隆勗勉「海巡署第二巡防區指揮部」，感謝海巡同仁的辛勤付出。他表示，未來海巡工作的重點，將著重強化科技實力及加強資安防護，政府也會持續投入資源，強化各單位及各關鍵基礎設施的韌性，以因應灰色地帶侵擾。

包括國家安全會議副秘書長徐斯儉、海洋委員會主任委員管碧玲、副主任委員兼海巡署署長張忠龍等，皆出席活動。賴總統抵達後，首先聽取簡報，至勤務管制中心瞭解海巡執勤作業情況，接著聽取機動雷達車介紹。他也頒發加菜金，慰勉海巡同仁辛勞。

賴總統致詞時表示，很高興在端午佳節前夕來到基隆，與海巡署第二巡防區弟兄姐妹共聚一堂。首先要慰勞大家的辛苦，同時肯定全體海巡同仁的傑出表現，並代表國人祝福大家端午佳節愉快。

賴總統指出，海巡工作範圍非常廣，也相當辛苦，包括護漁、查緝走私和毒品犯罪等海上治安工作，同時也負責海洋事務及保育等，肩負國家安全與治安，維護人民生命財產安全。相信全體海巡同仁都以身為海巡的一份子感到光榮，這項工作確實意義重大。

賴總統提到，尤其第二巡防區的管轄範圍非常廣，從富貴角到三貂角約133公里，近海和岸邊事務都是大家的工作範圍。

他表示，未來挑戰日益嚴峻，不管是5月後即將進入台灣的颱風季，或面對中國灰色地帶侵擾日益頻繁，海巡同仁的工作負擔也越來越重。因此，他非常支持海委會所提強化海巡人員工作績效的相關作為。

談及未來海巡工作重點，賴總統說，第一，強化科技實力。從富貴角到三貂角的漫長海岸線，現有的雷達、監視器等科技工具難免有死角，政府必須加以強化。也提醒海委會正在布建的紅外線熱顯像系統，可以導入人工智慧協助判讀，提升同仁工作效能。

賴總統也說，第二，加強資安防護。面對灰色地帶侵擾不斷，政府除了持續投資海巡、添購新船、增加國土韌性，也提醒所有海巡同仁關鍵設施和資安防護的重要性。行政院提出的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案已納入強化海巡工作相關需求。

賴總統感謝所有敬業的海巡同仁都把海巡當作第二個家，也將畢生心血奉獻於此。同時提醒，大家所熟悉的業務與日常，對有心人而言可能是相當寶貴的情報，要特別提高警覺，不受威脅利誘，才能防範未然。

賴總統表示，很高興看到第二巡防區在資安防護上的進步發展。未來，政府會持續投入資源，強化各單位及各關鍵基礎設施的韌性。他再次感謝海巡同仁的辛勤付出，無論端午節是否排休，都希望大家利用難得的假期與家人團聚，或打電話問候家人，讓家人放心，也祝福大家佳節快樂、闔家平安。