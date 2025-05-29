民進黨：南投選委會涉戶政系統查連署 許淑華出來面對

民進黨今天表示，南投縣選委會涉利用戶政系統查詢個資，剔除罷免國民黨立委馬文君、游顥連署，南投選委會副總幹事黃志聰更自述比對戶政個資簽名，是繼花蓮縣、基隆市後，又一起國民黨利用執政縣市行政資源，違法介入罷免查對案例。

民進黨發言人吳崢批評，南投選委會無視花蓮、基隆民政處長涉犯侵害個資接連遭收押，仍執意非法使用戶政資料，呼籲檢調盡快查明真相，嚴懲違法毀壞民主行徑，並要求南投縣長許淑華出面說清楚。

吳崢表示，中選會先前行文地方選委會，清楚表明地方選委會如認為連署過程中，可能有代簽、假簽名狀況，需依照中選會指導辦法進行查對，依照公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條寄送查詢單向當事人查詢，中選會依據法令都特別強調全國22縣市選委會及中選會，都不能使用戶政系統進行查對。

吳崢指出，本次罷免馬文君、游顥連署中，南投縣選委會竟隨意違法進入戶政系統，非法用戶政個資比對簽名，並且自主判斷民眾簽名過於潦草，將連署書剔除，縣選委會的作法隨意侵犯民眾個資，自行其是還公開說出，可說是自證己罪，是百分之百的違法濫權。

吳崢說，當前屢見國民黨執政縣市濫用行政資源，非法動用民眾個資，打壓罷免行動、破壞民主精神，國民黨執政縣市中，花蓮縣民政處長明良臻，明知戶政簽章不得作其他用途，卻仍違法使用於連署查對，日前遭收押並起訴；基隆市民政處長張淵翔也同樣違法進入戶政系統，盜取民眾個資協助罷免連署；南投縣又依樣畫葫蘆把上述違法SOP都學起來，面對南投選委會的違法濫權，南投縣長許淑華，應主動開啟調查，給社會大眾一個交代。