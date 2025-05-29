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中正路改名比民生重要 李彥秀：有錢改路名 沒錢顧人民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

「中正路」改名掀風波，國民黨立委李彥秀今表示，內政部長劉世芳力推中正路改名，凸顯民進黨政府一年多以來，拿不出亮眼成績，「有錢改路名，沒錢顧人民」，正在基層逐漸發酵。

內政部公布全台目前有349條以故總統蔣中正、蔣經國為名的相關街道，劉世芳日前表示，「促進轉型正義條例」規定有關銅像、路名等跟威權時代的專有名詞有關的話需更名，內政部會持續與地方政府溝通、必要時協助地方政府。

李彥秀說，劉世芳力推「中正路」改名，正凸顯民進黨政府一年多以來，拿不出讓人滿意的亮眼成績；只能以轉型正義為名，推出意識形態極強的「正名」政策，向深綠靠攏，向獨派取暖。

李彥秀表示，用外部衝突轉化內部矛盾，用意識形態轉移輿論焦點的作法並不特別，民進黨在2007年也推動過一波「正名運動」，將歷史教科書中「本國史」的中國史和台灣史分開，並將「我國」、「本國」、「大陸」等詞彙改為「中國」，後續更有「中油」、「中船」、「中華郵政」改名，以及將「中正紀念堂」改名為「台灣民主紀念館」。

李彥秀指出，2007年正名運動的影響力既深且廣，絕非現在「中正路」改名所能比擬。讓人詫異的是，2007年已經是前總統陳水扁執政末期，而賴政府才上任剛滿一年，就大搞意識形態，除了作為「脫中入北」大戰略的一環外，也凸顯執政黨對政治權力的高度不安全感。

李彥秀認為，行政院長卓榮泰上任一年，絕大多數的民調都呈現滿意度「死亡交叉」，在國際政經前景不明、兩岸關係劍拔弩張、國計民生低迷依舊的情況下，強推「中正路」改名，影響最大的當然還是中間選民的觀感，「有錢改路名，沒錢顧人民」，正在基層逐漸發酵。

李彥秀總結，對民進黨現階段而言，「大罷免」是最重要的戰略目標，動員綠營基本教義派，可能比挽回中間選民來的更為重要。

內政部長劉世芳推動各地「中正路」更名。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳推動各地「中正路」更名。圖／聯合報系資料照片

民進黨 李彥秀 劉世芳

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