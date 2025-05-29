王鴻薇：政院砍地方補助再跟立院要636億 根本綁架犯

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25％，引發反彈。行政院長卓榮泰今指出，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加預算，不失為一個解決的方法。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，把地方政府當肉票，這行為不就像綁架犯一樣勒索？

台南市代表今在行政院會建議中央透過追加預算解決地方困難，卓榮泰表示，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加預算，包括禁伐補償及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加。

王鴻薇表示，之前說過若不足之處或窒礙難行的地方，可用追加預算，但行政院卻不循此道，直接先去修理地方政府，把地方政府當肉票，這行為不就像綁架犯一樣勒索？

王鴻薇認為，要先釐清，有違法的、就該負責任的就先去負責任。至於636億追加預算，之前本就說過可以根據需要的辦理追加預算，立法院會再審查，沒有完全排除行政院辦理追加預算。但行政院對地方一般性補助款說砍就砍，就拿這事情來勒索立法院，一定要支持行政院追加預算，不然就砍地方政府補助，這樣的態度是不對的。