新冠疫情升溫 卓揆：加強整備醫療服務量能及防疫物資

行政院長卓榮泰29日於行政院會聽取衛生福利部「新冠疫情現況及因應作為」報告後表示，依衛福部報告，近期新冠疫情有上升趨勢，請衛福部確實掌握醫療院所門診、急診及住院病床等醫療服務量能，加強宣導分級醫療制度，確保有需要之民眾皆能獲得妥適醫療照顧。

此外，卓榮泰請衛福部依照疫情發展趨勢，評估快篩試劑之最大需求量，以協調業者彈性調整產能，並同時布建足夠數量且便利可近之通路，以因應民眾及醫療院所使用試劑之需求。

卓榮泰也責成衛福部持續加強宣導，鼓勵年滿6個月以上且未接種疫苗之國人，以及符合第2劑接種條件之高風險族群盡速完成接種，並持續盤點與監控抗病毒藥物儲備量及配置點，視安全庫存量評估增購藥物並隨時補充，以全面守護國人生命健康。

卓榮泰強調，端午節連續假期30日即將展開，預計將有許多國人結伴出遊與返鄉團圓，請衛福部加強宣導民眾落實個人防疫，保持勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，並建議於醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所在處，均能佩戴口罩；若身體發生異狀，除佩戴口罩外，也應盡速篩檢或就醫，以降低群體感染風險。