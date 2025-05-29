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救病主法簽署率籲開放非醫師預立醫療諮商 朝野無共識

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源（左）今出席立法院衛環會「114年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案」備詢，並審查「兒童托育服務法草案」、「病人自主權利法部分條文修正草案」等案。會議開始前與醫事司司長劉越萍（右）交換意見。記者林伯東／攝影
衛福部長邱泰源（左）今出席立法院衛環會「114年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案」備詢，並審查「兒童托育服務法草案」、「病人自主權利法部分條文修正草案」等案。會議開始前與醫事司司長劉越萍（右）交換意見。記者林伯東／攝影

我國病人自主權利法為亞洲首部病人自主專法，該法授權民眾經預立醫療諮商，簽署預立醫療決定，決定臨終時醫療處置方式。不過，立法至今，簽署人數持續低迷，18歲以上簽署人數不足1％。背後原因包括諮商量能不足等。多名立委提出放寬諮商條件，由現行只能在醫療院所，由醫師及護理師等各職類醫療人員執行，改為可在心理諮商所、長照機構等執行，但今朝野未獲共識。

立法院社福及衛環委員會今審查「病主法部分條文修正草案」，多名立委提案放寬預立醫療諮商執行單位限制，立委劉建國提案，從現行只能由醫療機構執行，改為可由護理機構、長照機構、心理諮商所、社工師事務所等單位提供預立醫療諮商服務。

劉建國說，衛福部長邱泰源曾說，即使是醫師也要受過訓練才能做預立醫療諮商，可見預立醫療諮商並非由某一職業擔任；近期健保署擴大給付預立醫療諮商費用，給付對象新增至180萬人，民眾不必花錢，但就連在病房想要諮商都要等很久，衛福部喊出倍增每年簽署人數，從現行每年2萬增至4萬，可是目前醫療量能緊繃，新冠疫情又在飆升，若單由醫師來做，量能恐難趕上。

立委王育敏表示，預立醫療諮商目標是讓欲簽署預立醫療決定者，理解法律資訊、告知權利義務，屬「教育性諮商服務」，而非醫療診斷行為，本質上應界定清楚；民眾完成簽署後，臨終前執行預立醫療決定，才需要專業醫療團隊評估。她認為，目前實務上諮商量能不足，要擴大落實病主法，應讓更多符合資格單位提供諮商。

立委陳菁徽本身是醫師。她表示，預立醫療諮商過程中，病人需決定臨終處置方式，內容涉及醫療專業，光是昏迷狀態定義就有許多類別，包括昏迷可睜眼、昏迷不可睜眼等，病人選擇在何種意識情況，是否接受營養給予等，就連自己身為醫師都未必清楚，可見需要高度醫療專業。此外，長照、護理機構空間狹小，是否有足夠安心空間供民眾諮商，是另一問題。

衛福部醫事司長劉越萍說，實務上居家醫療團隊照顧的病人，可由醫師、護理師等各職類人員協助執行預立醫療諮商，擴大諮商場域並非問題，若能透過擴大場域，增加簽署率，衛福部持支持態度；但在執行諮商團隊組成上，目前規定需有醫師、護理師等，至少2不同職類醫療人員執行，由於需解釋專有名詞，目前衛福部透過鼓勵基層診所醫師從事諮商，盼以「螞蟻雄兵」方式擴大量能。

本次病主法修正條文共17條，僅通過3條，其餘均保留，擇期再議。通過條文包括第3條，將法規名稱中「病人」改稱「意願人」；第5條病人針對病人表達能力不足時，醫師可以適當方式將醫療處置告知病人本人及關係人，條件從輔助宣告新增為輔助宣告及監護宣告；第15條酌修文字，強調醫師「透過醫囑」執行預立醫療決定，確保尊重病人意願。

醫師 衛福部 病主法

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