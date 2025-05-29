一般性補助款遭刪 北市捷運局憂心：恐衝擊這兩條線

行政政院統刪地方一般性補助款，台北市長蔣萬安今下午將派員赴政院提訴願。北市議員今早質詢交通局及捷運工程局是否受影響。捷運工程局表示，軌道建設雖然不列在一般性補助款內，但仍憂心中央計畫核定進度，尤其是信義線東延段及萬大線一期較為棘手。

台北市交通委員會今審查預算時，於廣泛討論階段時，北市議員許淑華質詢交通局及捷運工程局，說明針對中央補助款減少的影響。

交通局長謝銘鴻表示，直接受影響的為北士科公車調度站用地，目前開始還款，但是編列的預算來源正是一般性補助款，因此市府統籌分配款被刪減就會影響到這塊用地。

他說，也由於士林、北投的公車都在此發車，也有4、5家業者，「如果沒有這塊地，路線都會受影響，後續初步分析影響狀況。」

捷運工程局長鄭德發表示，軌道建設是行政院核定的計畫型補助款，並沒有受到一般性補助款影響。不過，也有其他因素恐導致捷運工程面臨資金問題，包含物價波動及中央計畫核定進度。

鄭德發舉例，預計在今年底完工、明年初通車的信義線東延段，物價調整經費需要8.06億元，目前財務修正計畫已送到交通部，但若中央沒有核定，將無法與廠商結算，因此需要向議會提議代墊費用。

另外，捷運萬大線一期的出入口變更案，經費約30億元，議會已授權先行施作。雖然去年4月將財物修正計畫送到交通部，經審查並補充資料後，尚未核定，同樣要向市府及議會代墊。

北市議員何孟樺詢問，如果議會同意代墊費用的話，能否確保信義線東延段能如期在年底完工、明年初通車？後續也有幾條捷運線正在執行，希望規畫路線等不要讓工期延宕。鄭德發回覆，東延段工期不能再改變，不然會影響民眾，「一定要如期，因為延誤太久，無論如何都要完工。」

鄭德發補充，除了東延段、萬大一期會有立即性要完工，最主要是東環段，因為以目前營造市場來看，預算已是當年編列的1.8到1.9倍，現在提財務修正計畫費用到980億元，主要是松山站需要穿越台鐵、高鐵，國內目前找不到廠商，目前是由日本廠商來研究。