昨告李俊俋今再告林郁容 林國春連兩日追打監院濫權

繼昨日前往台北地檢署告發監察院秘書長李俊俋涉嫌動用公務車接送家中寵物，今下午新北市議員林國春將再度赴北檢，指控監察委員林郁容亦涉濫用公務車，質疑監察院「整肅官箴的最高機關，是否早已成為特權車隊」。

林國春指出，上午才針對李俊俋涉公器私用正式提告，下午又接獲民眾檢舉，指稱林郁容利用公務車在非公務時間，接送兩名年輕親友往返機場，並提供現場照片作為佐證。

林痛批說，「這到底是巧合，還是文化？是一個人貪便宜，還是整個單位早把納稅人的資源當成自家囊中物？」

他指出，依民眾檢舉內容，該公務車先接送一名年輕女子，再開往機場接另一名年輕男子，兩人均未著制服，亦未見任何與監察業務有關身分標誌。他質疑說，「監察院何時開始提供親友接送機場的服務？司機工時、油錢、車輛維養，難道都由全民埋單？」

林國春直指，若此事發生在基層公務員身上，恐早已遭記過、調查甚至法辦，然而身為中央高官，卻能「輕輕放下」，這樣的雙標作風才是人民最大的不滿。

林並點名林郁容監委過往諸多爭議，包括板橋幼兒園餵藥案、要求新北市長侯友宜說明羅益世案、以及參與彈劾「曲棍球案」檢察官等，質疑其是否仍有公正立場。

林國春要求監察院應立即公布全體監委近一年來的公務車調度紀錄，並針對本案啟動內部調查。他也呼籲台北地檢署分案偵辦，勿讓「高層特權」成為司法死角，並強調若監院仍拒絕說明，他不排除進一步擴大告發。