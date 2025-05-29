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濫用公務車頻傳 趙少康：廢了只剩特權養老的監察院

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康表示，現在的監察院藏汙納垢、臭不可聞，趕快廢了吧！圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康表示，現在的監察院藏汙納垢、臭不可聞，趕快廢了吧！圖／取自趙少康臉書

監察委員濫用公務車連環爆，中廣前董事長趙少康表示，一個功能不彰的監察院，院長可以請病假超過5個月，正副首長的座車數竟然是五院最多，高達29台，讓監委可以送狗美容、看牙、買外帶、到機場接送親友，簡直就是一支特權車隊。現在的監察院藏汙納垢、臭不可聞，趕快廢了吧！

趙少康今在臉書發文指出，監院秘書長李俊俋、監委蘇麗瓊、陳郁容三人被抓包，聽說後續還有其他未爆彈。顯然，把公務車當私家車早就是監察院的「文化」，除了公務車，還有什麼被監委公器私用？有這樣的「御史大夫」，難怪民進黨治下的官箴敗壞，臭不可聞。

趙少康表示，孫中山五權憲法設計中，就是以包青天的御史大夫功能為本，設立監察院，能想像包青天用自己的轎子抬狗去洗澡嗎？這些監委的作為如果放在當時，早就要被虎頭鍘伺候了。

他指出，不只李俊俋用公務車接送狗美容，林郁容冤枉板橋幼兒園餵藥案，還翻30年前的舊案整侯友宜，就是聖經說的只看到別人眼中的刺，沒有看到自己眼裡的樑木。對他人政治追殺，自己又做了什麼好事？監察院為了止血，停止監委個人使用公務車到本屆任期屆滿為止，但要等到6月2日才生效，不是立刻停止使用，是為了讓大家在端午連假可以繼續用車？

趙少康批評，現在的監察院人人自危，就怕查到自己，所以沒人啟動調查，但是這些監委涉及背信、貪污，檢調敢不敢辦？還是因為監委大多是民進黨自己人就網開一面？爾俸爾祿民脂民膏，現在的監察院藏汙納垢、臭不可聞，趕快廢了吧！

趙少康 監察院 民進黨

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