快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

國際自行車日將至 立委民團籲修法建自行車友善環境

中央社／ 台北29日電

6月3日世界自行車日前夕，民進黨立委林月琴今天與還路於民行人路權促進會、台北單車通勤客Tauno舉行記者會，呼籲政府全面修訂過時不合時宜法規，落實減少城市對汽車依賴的措施，建立完整連結、安全及實用的自行車網絡。

林月琴上午與還路於民行人路權促進會成員蔡奕輝、Tauno在立法院舉行「世界的自行車日，看不見的台灣自行車政策？」記者會。

林月琴說，自行車通勤在台灣的現況是，騎在人行道會干擾行人，若騎在馬路，機車呼嘯而過造成的不安，更讓人感到無路可走。

林月琴表示，根據交通部統計資料顯示，全國自行車使用率，從2009年的5.6%，下降到2022年的3.3%，投入大量資源建置自行車基礎設施的台北市，自行車通勤市占率從2004年的2.7%，降到2024年的2.4%；另從一項交通事故數據顯示，近5年（2020年到2024年）7歲到17歲兒少，騎自行車交通事故傷亡人數，從2020年的3946人，成長到2024年的5644人，增幅高達4成。

林月琴指出，自行車的使用率及通勤市占率下滑，與政府宣稱推廣自行車作為健康且可持續的將通方式的目標，完全矛盾。不僅如此，當整體使用率下降的同時，傷亡人數卻逆勢成長，顯見整體環境對自行車族群的友善程度逐年下滑。

蔡奕輝說，自行車的安全，不能只靠騎士自我防衛，單方面鼓勵民眾多騎自行車，卻沒有同步檢討與改善道路基礎建設，包括釋出安全空間、嚴格取締違規、提升用路人安全意識，自行車騎士反更容易暴露在風險之中，自行車政策必須與交通體系改革一併推動，才能減少事故發生。

Tauno表示，作為每天在台北街頭騎車通勤的人，親身體會台灣交通政策中的矛盾，一方面推廣自行車作為健康與永續的交通方式，實際上卻只把YouBike當作解決方案，且現行的基礎設施與交通法規卻傳達出完全相反的訊息，騎自行車不受歡迎。

Tauno指出，官員常說，沒有多餘空間給自行車，意思其實是，選擇繼續讓汽車佔據道路空間，很多人也會說，騎自行車很危險，但真正的危險是被迫在危險環境中騎車。在地狹人稠的台灣，更應優先選擇節能、高效、健康且安全的交通工具。

林月琴與蔡奕輝、Tauno表示，交通部、教育部及國土署必須停止只將自行車視為觀光或休閒工具，自行車做為日常通勤運具深具潛力，修訂修正過時不合理的交通法規，包括提高機動車輛超車的側向安全距離至國際標準（1.5至2公尺），廢除在交叉路口下車牽引等，更要改變以汽車中心的都市規劃邏輯，逐步進行都市使用空間的重新分配，確保自行車騎士的路權與安全。

自行車 林月琴 交通事故

延伸閱讀

影／發展自行車文化 立委籲政府應全面檢視與修訂政策

綠委曝：自行車使用率下降 近5年兒少傷亡逆勢增4成

藍指涉剴剴案督導失職 林月琴批國民黨想掩飾大罷免

指林月琴擁4千多萬金融資產 國民黨：賺孩子的錢去投資？

相關新聞

攬國際菁英政院修法 年薪600萬來台1年可申請永居

延攬國際人才成為賴政府施政主軸，行政院今天拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，世界頂尖大學明確為全球千大名校生來台...

川普關稅遭法院擋下 政院：密切觀察發展加以應對

美國國際貿易法院裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，外界評估，目前美方針對所有產品徵收的10％幾準關稅也可能停徵。行...

中正路改名比民生重要 李彥秀：有錢改路名 沒錢顧人民

「中正路」改名掀風波，國民黨立委李彥秀今表示，內政部長劉世芳力推中正路改名，凸顯民進黨政府一年多以來，拿不出亮眼成績，「...

王鴻薇：政院砍地方補助再跟立院要636億 根本綁架犯

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25％，引發反彈。行政院長卓榮泰今指出，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加...

台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一...

我漁船又遭日扣押 管碧玲：執法歸執法 主權歸主權

我漁船遭日本扣押持續引發討論，海洋委員會主委管碧玲表示，一定宣誓釣魚台主權，但主權爭議的執法有兩國協議在那邊，「執法歸執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。