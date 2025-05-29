國際自行車日將至 立委民團籲修法建自行車友善環境

6月3日世界自行車日前夕，民進黨立委林月琴今天與還路於民行人路權促進會、台北單車通勤客Tauno舉行記者會，呼籲政府全面修訂過時不合時宜法規，落實減少城市對汽車依賴的措施，建立完整連結、安全及實用的自行車網絡。

林月琴上午與還路於民行人路權促進會成員蔡奕輝、Tauno在立法院舉行「世界的自行車日，看不見的台灣自行車政策？」記者會。

林月琴說，自行車通勤在台灣的現況是，騎在人行道會干擾行人，若騎在馬路，機車呼嘯而過造成的不安，更讓人感到無路可走。

林月琴表示，根據交通部統計資料顯示，全國自行車使用率，從2009年的5.6%，下降到2022年的3.3%，投入大量資源建置自行車基礎設施的台北市，自行車通勤市占率從2004年的2.7%，降到2024年的2.4%；另從一項交通事故數據顯示，近5年（2020年到2024年）7歲到17歲兒少，騎自行車交通事故傷亡人數，從2020年的3946人，成長到2024年的5644人，增幅高達4成。

林月琴指出，自行車的使用率及通勤市占率下滑，與政府宣稱推廣自行車作為健康且可持續的將通方式的目標，完全矛盾。不僅如此，當整體使用率下降的同時，傷亡人數卻逆勢成長，顯見整體環境對自行車族群的友善程度逐年下滑。

蔡奕輝說，自行車的安全，不能只靠騎士自我防衛，單方面鼓勵民眾多騎自行車，卻沒有同步檢討與改善道路基礎建設，包括釋出安全空間、嚴格取締違規、提升用路人安全意識，自行車騎士反更容易暴露在風險之中，自行車政策必須與交通體系改革一併推動，才能減少事故發生。

Tauno表示，作為每天在台北街頭騎車通勤的人，親身體會台灣交通政策中的矛盾，一方面推廣自行車作為健康與永續的交通方式，實際上卻只把YouBike當作解決方案，且現行的基礎設施與交通法規卻傳達出完全相反的訊息，騎自行車不受歡迎。

Tauno指出，官員常說，沒有多餘空間給自行車，意思其實是，選擇繼續讓汽車佔據道路空間，很多人也會說，騎自行車很危險，但真正的危險是被迫在危險環境中騎車。在地狹人稠的台灣，更應優先選擇節能、高效、健康且安全的交通工具。

林月琴與蔡奕輝、Tauno表示，交通部、教育部及國土署必須停止只將自行車視為觀光或休閒工具，自行車做為日常通勤運具深具潛力，修訂修正過時不合理的交通法規，包括提高機動車輛超車的側向安全距離至國際標準（1.5至2公尺），廢除在交叉路口下車牽引等，更要改變以汽車中心的都市規劃邏輯，逐步進行都市使用空間的重新分配，確保自行車騎士的路權與安全。