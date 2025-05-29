3個月內恐180萬人染新冠 卓揆指示強化醫療物資整備

新冠疫情急遽攀升，疾管署預估，5月底至8月初期間三個月，全台累計染疫人數將近180萬人。行政院長卓榮泰指示衛福部加強宣導分級醫療制度，評估快篩試劑最大需求量協調業者調整產能，同時適時增補相關藥物，加強宣導國人完成疫苗接種。

卓榮泰提到，端午節連續假期有許多國人會結伴出遊與返鄉團圓。請衛福部加強宣導民眾落實個人防疫，保持勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，建議赴醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所在處，都能佩戴口罩，如身體發生異狀應儘速篩檢或就醫，降低群體感染風險。

衛福部今赴行政院會向卓揆報告「新冠疫情現況及因應作為」。疾管署副署長羅一鈞指出，近期COVID-19疫情快速上升，本土變異株以NB.1.8.1為多，與中國、香港、越南、新加坡等鄰近國家主流變異株相同，預估此波疫情將於6月底至7月初達高峰，且可能超過去年夏季疫情高點。

羅一鈞說，新的變異株有較高傳播力及免疫逃脫能力，且距前次疫情高峰至今已近1年，當時民眾因自然感染產生的免疫保護力也已衰退，現已儲備足夠疫苗和抗病毒藥物，並協調業者增加快篩試劑產能，同時持續每日監測急重症醫療量能，請醫院落實院內調床機制及急重症轉診分流。

羅一鈞指出，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，符合接種資格者儘速接種新冠疫苗，並做好自我防護，進入醫療機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩，保障自身健康。

他也提醒，提醒如有出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療，降低感染後引發併發症或導致死亡風險。

衛福部近日加強宣導防疫措施，如民眾有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀者，建議先使用家用快篩試劑自我檢測；快篩陽性者，請佩戴口罩並儘速就醫，由醫師給予臨床專業處置，如具有重症風險因子可經醫師評估後使用抗病毒藥物。

另針對全國家用快篩試劑販售藥局、提供醫用快篩試劑之醫療院所、JN.1疫苗接種合約醫療院所、抗病毒藥物配置地點，以及新冠快篩陽性處置指引和更多新冠併發重症資訊，可至衛福部疾管署「新冠最新防疫專區」、食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢。