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不滿中央大砍一般性補助款 藍營宜花議員揪村長串連反彈

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨宜蘭縣議會黨團今天要求中央立即撥付核定的一般性補助款。圖／國民黨宜蘭縣議會黨團提供
國民黨宜蘭縣議會黨團今天要求中央立即撥付核定的一般性補助款。圖／國民黨宜蘭縣議會黨團提供

行政院統刪地方政府一般性補助款，藍營串連反彈，國民黨宜蘭、花蓮縣議會黨團今天同步表達強烈抗議。花蓮縣多位議員、村長要求中央「停止政治報復」；宜蘭黨團也譴責中央違背信賴保護原則，要求立即撥付已核定的一般性補助款。

行政院共砍掉地方政府636億元補助款，其中花蓮減列26.5億元，影響擴及教育、社福、基層建設。包括吳建志、鍾素政、韓林梅、金淑敏等議員及吉安鄉12位村長，今早出面表達強烈抗議，高喊「停止政治報復」、「停止中央濫權」、「停止預算獨裁」。

吳建志說，中央政府總預算達3.3兆元，卻來砍地方的一般性補助款，違反預算法、財劃法和刑法，黨團提出4項訴求，要求行政院立即撤回違法決策，並呼籲監察院與立法院立即啟動調查，追究官員違法責任。

站在第一線的村長們也紛紛表達不滿，永安村長郭仁添說，花蓮是窮鄉僻壤，中央刪減讓基層難以生存，連除草、道路維護的經費都快沒了，影響真的很大。

在基層當了16年村長的稻香村長鄧桂英說，當地吉豐路及吉興路平交道被列為全台危險地點，原本交通部已承諾鐵路高架化，卻遭中央喊卡，小朋友過馬路像在跟死神拔河，「難道花蓮人命不值錢？」砍了地方這麼多的預算，地方要怎麼做。

國民黨宜蘭縣議會黨團林義剛、楊弘旻、黃琤婷等多位議員指出，立法院通過的總預算對地方一般性補助款分毫未刪，行政院卻以預算被刪為由拒絕核撥，推卸責任，中央「有錢不補，卻對地方開刀」，等同是政治懲罰，罔顧地方政府的預算規畫與鄉親權益，要求中央立即撥付已核定的一般性補助款，依法行政。

花蓮縣多位藍營議員與地方村長，今天抗議中央統刪一般性補助款，讓基層難以生存。記者王燕華／攝影
花蓮縣多位藍營議員與地方村長，今天抗議中央統刪一般性補助款，讓基層難以生存。記者王燕華／攝影

補助款 行政院 花蓮

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