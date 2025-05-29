【重磅快評】卓揆為賴清德揹鍋 但有人在解決問題嗎？

行政院統刪地方一般性補助款成了眾矢之的，風暴核心的行政院長卓榮泰幾近神隱，卻放任綠委出來咬人，說這是藍委賴士葆的建議。不過秘書長龔明鑫到底不敢說謊，在藍委追問下，說是卓揆拍板決定，雖是棄車保帥，讓總統賴清德免受波及，不過，昔日「賴市長」時向中央搶錢時，調侃中央「這個國家是不是沒人在解決問題？」看來，民進黨主政不僅沒人在解決問題，連扛責的guts都沒有。

對抗中央統刪地方補助款，雙北、宜花等縣市議會藍營黨團上午連線聲援縣市政府「硬起來」採取司法訴訟捍衛預算；台北市長蔣萬安開了第一槍，針對一般補助款被刪，下午派員赴行政院提訴願。行政院躲無可躲，卓揆今天主持行政院院會，台南代表建議透過追加預算解決問題，卓揆回應不失為解決的方法，搭順風車的功力還真是一流。

行政院此番統刪地方的一般性補助款屬法定支出，而且立法院未刪分毫，卓榮泰再怎麼會打太極拳，也無法招架各方質疑，但比較反常的是，這陣子未見卓揆回應此話題，直到今天院會才有相關談話，倒是綠委莊瑞雄先跑出來混淆視聽，說中央減少地方補助款，其實是賴士葆去年12月23日講的，當時他說行政院只需在補助款部分減少3千多億，「一切就可以迎刃而解」。

但莊瑞雄的說法很快被打臉，賴士葆澄清，當時說的是財劃法規定，中央要撥3700多億撥給地方政府，那原來各部會委託地方政府的業務費用就應直接撥給地方，連業務也要轉移，他根本沒說要砍一般補助款。

藍委徐欣瑩昨天追問行政院秘書長龔明鑫更是精典橋段，徐有理有序「回顧」這次地方一般性補助款2501億的審查過程，問得擁有經濟學博士學位的秘書長龔明鑫只能點頭稱是。

最重要的是，徐欣瑩最後問龔，這個報復地方、懲罰民眾的決策是誰決定的？她提出閣揆卓榮泰、主計長陳淑姿及總統賴清德三個選項，龔明鑫最後回答「是院長沒錯」。這個答覆還了賴士葆「清白」，也給卓揆挖了一個坑，但卻也為賴清德堆起了防火牆，應是兩害相權取其輕的抉擇。

就政治現實而言，卓榮泰這個鍋是揹定了，也不差龔明鑫再推一把。只是，賴清德真的可以在這波政治風暴中船過水無痕嗎？任誰都不相會相信，依卓榮泰謹小慎微的行事風格，他敢違法統刪法定的地方一般性補助款，如果沒有賴清德點頭，卓豈敢「造次」？

昔日賴清德在台南市長任內鎮日喊窮，2012年聯合綠營縣市長發表儘速通過財劃法修法聲明，要求稅款來源之所得稅項目比率不應低於10％，以確實增加地方政府之分配數額；台南縣合併後他更砲轟中央補助反少於合併前，消遣馬英九好像忘了在當總統，這個國家好像沒有人看見問題，也沒有人在解決問題。

結果，財劃法修法國民黨提出的版本是所得稅總收入11%，超過賴清德當年的主張，但民進黨卻提覆議、釋憲抵制；台南市合併前獲配財源是357億，合併後增為463億，翌年增為467億，第三年為476億，每年的數字都打臉了賴清德。

物換星移，如今賴清德當上總統，中央、地方為了補助款鬧得不可開交，地方訴願、告官動作不斷，閣揆不敢出面回應，只會搭順風車，真正作決策的總統卻若無其事，坐看行政院如何善後。要問的是，現在這個國家真的有大人在解決問題嗎？