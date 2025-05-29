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賴清德端節慰勞海巡 提醒防諜：工作日常可能是有心人的情資

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，在端午節前致贈加菜金，慰勞海巡人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影
賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，在端午節前致贈加菜金，慰勞海巡人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影

賴清德總統今天到基隆慰勞海巡署各單位代表，肯定績效外，也提醒大家，熟悉的業務的日常，對有心人來說，可能是珍貴情資，要提高警覺，同時不受威脅利誘。

賴清德今天由行政院海洋委員會主委管碧玲等人陪同，前往位在基隆祥豐街的海巡署第二巡防區指揮部，聽取海巡單位簡報新購置的值勤設備。端午節快到了，他也致贈加菜金，慰勞第二巡防區各單位，代表國人祝福大家端午佳節快樂。

賴清德致詞時說，海巡的工作非常廣，也非常辛苦，既要護漁，要查緝走私毒品犯罪，也就是有海上治安的工作，還要加入海洋保育等海洋事務，可以說是肩負國家安全、治安、社會安定及人民生命財產平安工作，意義重大。面對未來日益嚴峻的挑戰，不管是5月以後進入颱風季節，大家會更忙碌，或者是面對中國大陸灰色地帶的侵擾日益頻繁，大家的工作負擔也越來越重。

他支持海委會主委管碧玲提出的強化海巡工作績效作為說，第一點是強化科技實力，第二岸巡隊轄區從富貴角到三貂角海岸，現有的雷達、監視器等科技工具，必然仍有死角，所以不管是他或行政院長卓榮泰，都大力支持科技強化，特別是紅外線熱顯像系統的建置，他也提示管碧玲及海巡幹部，要導入人工智慧做最後判讀工作，提升效能。

第二件是加強治安防護，面對灰色地帶侵擾不斷，政府除了持續投資海巡，添購新船，增加國土韌性，也要提醒海巡，關鍵設施和治安防護的重要性。海巡提出的強化工作所需設備種種建置工作，行政院都已納入特別預算裡面。他也感謝海巡人員，把海巡當作第二個家，將畢生心血奉獻在海巡。

他特別提醒海巡人員，「每天看，看習慣了」，認為說就是日常、平常的工作內涵，但是對有心人來講，可能就是珍貴的情資，所以要特別留意，提高警覺，同時不受威脅利誘，才可以防範未然。

賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，聽取海巡單位簡報新購置的值勤設備。記者邱瑞杰／攝影
賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，聽取海巡單位簡報新購置的值勤設備。記者邱瑞杰／攝影
賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，在端午節前致贈加菜金，慰勞海巡人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影
賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，在端午節前致贈加菜金，慰勞海巡人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影
賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，在端午節前致贈加菜金，慰勞海巡人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影
賴清德總統今到位在基隆的海巡署第二巡防區指揮部，在端午節前致贈加菜金，慰勞海巡人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影

管碧玲 海巡署

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