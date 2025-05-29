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蔣萬安開第1槍提訴願 謝國樑：藍綠叫苦連天、積極研議
政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊影響巨大，台北市長蔣萬安也開第一槍，針對一般補助款被刪，下午派員赴行政院提訴願。基隆市長謝國樑說，財劃法一般性補助款的刪減對市府財政影響甚鉅，至於是否提出訴願或其他救濟程序，市府仍積極研議當中。
國民黨基隆市議員曾紀嚴今天在總質詢表示，中央刪減基隆24億一般性補助，嚴重影響教育及社會福利，基隆設施建設也恐停滯，詢問市長要如何因應。
謝國樑表示，這次中央突然宣布要刪除基隆高達24億一般性補助，絕對會對各項建設造成重大影響，教育、社福預算很多都仰賴一般性補助款，「不只國民黨，不分藍綠都叫苦連天。」
謝國樑說，市府的預算議會已正式通過，受到法律保護，法定預算是很明確的，因此將暫時用舉債方式，執行114年預算的完整性，議會也通過，做了施政報告，突然要他們刪減10%，造成影響很大。
謝國樑指出，立法院目前很多預算也已解凍，真心希望中央恢復應有的統籌分配款，大家共同面對財政的困難。
至於是否跟進台北市向行政院提訴願？謝國樑表示，財劃法一般性補助款刪減對本府財政影響甚鉅，至於是否提出訴願或其他救濟程序，市府仍積極研究當中。
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