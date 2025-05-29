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張斯綱昨告發監院今列罷免被告 凌濤：司法成清算武器
台北地檢偵辦立委吳思瑤、吳沛憶雙吳罷免提議書涉偽造案，今天約談國民黨籍台北市議員張斯綱等多名被告到案。國家政策研究基金會副執行長凌濤質疑，張斯綱昨指控監察院秘書長李俊俋涉犯背信與侵占罪，今就遭調查局帶走，司法可以大剌剌被當清算政敵的武器嗎？
張斯綱等人昨上午前往台北地檢署按鈴指控李俊俋涉犯背信與侵占罪，要求檢調單位立即立案調查；今天張斯綱就因雙吳罷免提議書涉偽造案遭列被告到案。上午11時許，張斯綱從調查局赴北檢時表示，「來協助釐清案情」。
凌濤指出，國民黨昨天到北檢告發監察院「公器私用」寵物美容，今天張斯綱就被調查局帶走約談。台灣什麼時候戒嚴了嗎？司法可以大剌剌被當清算政敵的武器嗎？賴政府解決不了問題，就解決提出問題的人。
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