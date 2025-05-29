台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一罷擊臣」憂未過二階連署安全門檻，今召開「端午連假罷免大催件」記者會，呼籲公民把握最後機會連署。

台中市6名藍委，分別是中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋、中八江啟臣，公民團體分別組罷團「中二解顏」、「中三拒瓔」、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六罷團「敲羅行動」，以及中八罷團「一罷擊臣」展開罷免作業。

罷團指出，台中地方派系扎根最深的三個選區，中238團隊從大罷免一開始就背負巨大壓力。日前達到法定門檻送件後，國民黨地方勢力繃緊神經，中238罷團目前面臨地方派系的打壓，以及隨時都可能通知補件的的時間壓力。

罷團表示，目前中2選區尚缺4000件連署書，中3選區還缺3000多件連署書，第8選區還缺2000件連署書。由於二階送件後，連署書收集困難，端午連假是最後補件連署的機會，呼籲公民出來連署。