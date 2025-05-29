罷免雙吳連署偽造案 張斯綱列被告今遭北檢約談

台北地檢偵辦立委吳思瑤、吳沛憶雙吳罷免提議書涉偽造案，今天約談國民黨籍台北市議員張斯綱等多名被告到案，上午11時許，張斯綱從調查局赴北檢時表示，「來協助釐清案情」。

張斯綱上午11時許搭調查局車輛抵達北檢，面對記者提問前來目的，他稱「來協助釐清案情」，記者追問是證人或被告身分，他快速回答「目前還不清楚」，隨即快步上樓進偵查庭。

今年3月民進黨發言人吳崢告發，罷免吳沛憶案連署提議書不合格數為1090、不合格率41.35％其死亡連署108人；吳思瑤案中不合格數為929、不合格率34.46％，死亡連署86人，懷疑是大規模名冊抄襲。檢方追查罷免雙吳連署有無造假弊端，經向中選會、北市選委會函調提議人資料，發現錯假率高，懷疑是大規模抄錄不實名冊。

檢方日前將罷免提議書送鑑定發現重大進展，包括提議前死亡、戶籍未滿四個月、重複連署，還有相同筆跡等情狀，且筆墨顏色都一樣，筆跡為特定人抄錄。

檢方4月首度搜索「罷免雙吳四騎士」賴苡任、滿志剛、陳冠安、劉思吟共11人，訊後各以20至50萬元交保，第二波搜索國民黨台北市黨部等處，聲押禁見台北市黨部前主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人獲准，國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川請回。

檢方5月間除了提訊黃呂錦茹，再執行兩波搜索，約談中山大同區黨部執行長陳奎勳與台北市黨部中山區婦工會長葉麗琴共11名黨工及志工到案，陳30萬交保、葉10萬元交保，其餘人請回。今日檢方則無搜索，直接約談市議員張斯綱等多名被告，持續朝偽造文書、個人資料保護法偵辦中。