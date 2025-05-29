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小黨疾呼朝野支持兒童托育服務法 避免剴剴案再發生

中央社／ 台北29日電

立法院委員會今天排審兒童托育服務法草案，時代力量等小黨齊聚，呼籲朝野全力支持專法通過，增訂托嬰中心監視影像上傳政府雲端、不適任保母記點淘汰退場等條款，真正落實兒童權益，避免下一個剴剴案再發生。

幼兒托育因剴剴案受到高度關注，立法院社會福利及衛生環境委員會審查「兒童托育服務法」草案。時代力量黨主席王婉諭、台灣基進祕書長吳欣岱、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟雲嘉黨部主任陳玥妗舉行「不要再有孩子受害，保母違規記點，淘汰不適任保母」記者會。

王婉諭表示，兒童托育服務法最終目標是避免下一個剴剴案再發生，但政院草案僅在保母犯下重大違法行為時才會禁任，未針對日常違規行為建立有效的處置機制。

王婉諭呼籲，專法應明定所有托育機構須裝設監視錄影設備，並將影像上傳至主管機關指定雲端平台保存至少30天，杜絕「沒有畫面」的荒謬情況再度重演。另一方面，她也支持民間團體倡導的「違規記點制度」，針對如擅離職守、超收幼兒等違規行為予以記點，記點達標即應暫停收托、甚至廢止執照，並公開姓名，才能確保不適任保母真正退場。

王婉諭強調，托育專法不只要淘汰不適任者，更要創造吸引優質保母的環境，朝野立委應支持將「保母定期調薪機制」入法，以因應即將來臨的退休潮與人力短缺危機，並於保母資訊平台全面公開托育人員的資歷。

甘崇緯表示，剴剴案凸顯臨時安置的漏洞，安置照顧的狀況比一般托育更複雜，托育人員應該先接受安置相關的職前訓練，安置托育人員的媒合與遴選，應由地方政府的專業社工評估，且安置照顧應加入分工機制，白天由公托的托育人員照顧，晚上由安置照顧的托育人員接手。

吳欣岱表示，從近年幾次兒虐案件可觀察到，相關單位對兒虐事件的反應過於緩慢，常給加害者有機會處理手機影像、監視器畫面等重要證據，因此爭議事件處理機制應該訂得更明確。例如當孩子有外傷跡象時，應儘速協助家長報警甚至提告，由更具備強制力與法制工具的檢警介入，並依刑事訴訟法有關證據保全的程序扣押重要證據。

陳玥妗說，兒童托育服務法不能只從「服務父母」的角度出發，應將兒童的權益與福祉放在政策的核心，讓托育工作者不只是提供服務的人，而是真正成為家長的合作夥伴。

記點 托育 保母

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