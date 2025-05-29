補助款遭統刪 藍北市議會黨團轟「混帳卓內閣

政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊巨大，雙北、宜花至少4個縣市議會藍營黨團，上午連線舉行記者會，聲援各縣市政府。國民黨北市議會黨團上午在記者會中痛罵「混帳卓內閣」、強盜政府、「拽著明白裝糊塗」；懲罰性的作為是在「抓交替」，用報復性方式修理各縣市政府。

藍黨團書記長李明賢指出，蔣萬安日前在議會總質詢已經說要「連本帶利找回來」今天先提訴願，國民黨北市議會黨團成員全力支持，因為刪掉這一筆錢，衝擊非常大，包括教育、社福、地方的交通，但行政院長卓榮泰「鐵石心腸」，呼籲苦不能苦學生，窮不能窮孩子。

國民黨議員鍾沛君指出，中央政府的預算被立法院刪，這是要中央政府自己去撙節檢討自己的施政計畫，但民進黨就是「拽著明白裝糊塗」，坦白說這就是「混帳卓內閣」，因為在112年底選舉年，審查113年預算案，最後也是統刪300億元，由行政部門自行補足。她要問卓院長，為何陳建仁在當行政院長的時候就知道如何因應，但卓還裝得一副從來不知道、聞所未聞的蠢樣。

她接著說，國民黨民眾黨的立法院黨團，在去年審查預算的時候，針對社福預算的補助，基本上是1塊錢都不會去刪，但是這個「混帳民進黨政府」現在是由上而而下直接宣布齊頭式的打折，自以為在懲罰地方政府，其實懲罰是全國的老百姓。

鍾沛君表示，以台北市為例，學校的水電費，中央核定給不到二成，更過分的是學校營養午餐是要給清寒的學生，有1萬6千名學子、1.4億目前為止，一毛都沒有，還有國中小的冷氣電費維修費1.2億，也是一毛都沒有。為了政治鬥爭然後去搶劫人民、地方的補助款，這是不是強盜政府，什麼才叫做強盜政府，這個「混帳行政院」不會做事的話，不會做事趕快滾蛋比較快。

議員林杏兒指出，這些錢都是地方的救命錢，再怎麼苦都不能苦孩子，都不能刪掉長輩們的津貼，所以呼籲行政院回頭是岸，如果這樣再下去，所有人民都會用民意來反抗中央政府。

另外，議員汪志冰指出，可惡的是，行政院對外的這種懲罰性的作為，難道是「抓交替」的概念嗎？用這種報復性方式修理各縣市，修理到的是地方的弱勢，以及必要性的建設。議員吳世正也批評民進黨的做法，喪心病狂、權力薰心，心中沒有人民，只為了自己的權力，為大罷免添柴火。