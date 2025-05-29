【重磅快評】藍營搶救地方補助款 還要問問統刪亂政責任

行政院違法統刪地方一般性補助款25%，對各縣市教育、社福和基礎建設造成巨大衝擊，引發地方強烈反彈。台中市長盧秀燕日前開嗆行政院長卓榮泰「不會做就換人做」，台北市長蔣萬安也將以行動開第一槍，今天下午派員到行政院提訴願。

國民黨主席朱立倫昨天在中常會上也要求各地方政府去「告官」，用法律爭取地方民眾權益。因此，蔣萬安提訴願，應該不會是單發的子彈。不過，藍白該關注的，不只是搶救地方一般性補助款，還有統刪地方補助款的決策責任。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝質疑，主計長陳淑姿出餿主意，帶頭違反預算法、財政收支劃分法，立法院刪中央預算，中央就把地方當出氣筒。但立院刪的是中央業務費、媒宣費，中央卻刪地方教育、社福和基礎建設補助款。陳淑姿不懂預算，只會搞政治。地方政府可以提告主計總處違法，打行政訴訟。

陳淑姿曾掌台南市政府的主計，據說短短幾年內就讓市府從上千億舉債變成零負債。如今到了中央，不知幫賴政府抑制浪費、撙節不必要的支出，反而回頭一刀就砍在地方和人民的要害上。果然，在賴政府裡，政治比專業重要。

不過，決定採納陳淑姿餿主意的，是卓榮泰。行政院秘書長龔明鑫昨天證實，決定統刪地方一般性補助款的決策者是卓榮泰。卓榮泰是學法律的，卻知法玩法；明知一般性補助款是中央政府的法律義務支出，卻違法扣留。難怪民眾黨主席黃國昌懷疑卓榮泰識讀能力有問題、中文字也跑掉了；而國民黨立委吳宗憲也告發官員涉犯「抑留剋扣罪」。

國民黨立委許宇甄昨天質詢時，也出示一張「114年度中央政府總預算案編列依法律義務支出明細表」，公文中明確將一般性補助款列為法律義務支出，而且公文還是卓榮泰署名發函立法院的。卓榮泰昨天發公文，今天就打臉自己；他都能把法律義務當兒戲，難怪也把自己發的公文當用過即丟的衛生紙。

不會做就該換人做的，當然不只帶頭的卓榮泰。龔明鑫在立法院答詢時原本強調，一般性補勵款並非法律義務支出，但立刻遭到主計總處公務預算處官員打臉；主計官員指出，一般性補助款是審預算過程中，為審查預算歸類出的法律義務支出，但補助標準跟數額有彈性空間。

龔明鑫也被立委出示的卓榮泰公文狠狠巴頭。但他居然說不清楚這份公文，要再查證。如果龔明鑫真的不知道這份公文，那他顯然失職；行政院長署名發函立法院的公文，行政院秘書長完全不清楚，他該知所進退了。如果龔明鑫知道這份公文，卻說要再查證，那他就是在國會公然說謊，已經不適任了。

龔明鑫代表賴清德總統到美國高呼「讓美國再次偉大」，已經成為世界經典跪姿。看來他的專業在這部分，至於行政院秘書長綜理行政院幕僚事務的法定職掌，非他所長。