館長稱以和平大使身分訪中 陸委會盼秉持對等尊嚴

網紅「館長」陳之漢宣布要以「和平大使」身分到中國，陸委會主委邱垂正今天表示，館長是一般民眾，依規定赴陸不需要政府許可，陸委會只能給予祝福，也希望館長能夠秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例的規範，同時重視社會觀感，共同維護國家整體利益。

「館長」陳之漢宣布要以「和平大使」身分到中國，並稱此行沒有政治目的。中國大陸國台辦發言人陳斌華28日指出，歡迎台灣網紅等廣大台灣民眾到大陸走走看看，並指這次大陸行一定會順利順心。

立法院內政委員會今天審查兩岸人民關係條例部分條文修正草案等案，邀請大陸委員會主委邱垂正列席報告，並備質詢。

邱垂正在列席前接受媒體聯訪時，對於館長宣布要以「和平大使」身分到中國，他表示，館長是一般民眾，按現行法規，赴陸不需要政府許可，陸委會只能給予祝福，也希望館長能夠秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例的規範，同時重視社會觀感，共同維護國家整體利益。

近期有陸配直播學生放學遭警方依妨礙秘密罪送辦，國台辦指出，對於迫害陸配的台獨打手幫兇，將依法追責、嚴懲不貸。

邱垂正表示，這種恫嚇的言詞對兩岸關係的良性互動一點幫忙都沒有，反而使兩岸關係漸行漸遠。台灣政府對於陸配都是關懷，相關服務工作都有長期在做，請國台辦不要抹煞台灣政府長期照顧陸配及對生活在台灣的大陸人士的努力。如此恫嚇台灣人民不會成功，更會激起台灣社會的反感。

對於陸委會要查處唱和中共的台灣藝人，國台辦表示，台灣演藝人員表達的是對中華文化、兩岸一家親的認同，是真情流露。

邱垂正則指出，如果中國大陸真的是把在中國大陸發展的台灣藝人視為一家人，就不應在特定時刻要求這些台灣藝人做政治表態，讓這些藝人非常為難，陸方應該尊重其表演創作自由及言論自由。

邱垂正表示，陸委會很關心台灣藝人在中國大陸的發展，如果在中國大陸發展充滿各種政治風險，呼籲台灣藝人也可以考慮回台發展。

邱垂正指出，對於部分台灣藝人過去在特定時刻或配合中國大陸軍演，出現主張消滅中華民國主權的言論，並轉發相同的圖貼，陸委會不太相信這是自發行為，極可能是跟中國大陸黨政軍的合作行為，陸委會與文化部進行查處，也是基於這不是自發行為，而是合作行為。

近期頻傳中國籍人士搭橡皮艇偷渡事件，外界質疑是否有系統性操作。海洋委員會主委管碧玲28日說，以過去2年累積27個案例來看，偷渡者來自15個省分，且配備相當模組化，不排除有系統性操作，相關案件檢方偵辦中。

邱垂正表示，這個問題陸委會也很關注，陸籍人士搭橡皮艇來台一定是非法偷渡，當然會有相應的刑責，是否是灰色地帶的侵擾，國安單位會都展開查處。