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陸指控民進黨駭客網攻 綠：做賊喊捉賊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部表示，中共政法委無端指控台灣發動對中國的網路攻擊，但所謂證據是截取網路上公開圖片片段，經刻意拼湊後便武斷下結論，毫無可信度。圖／民進黨中國部提供
民進黨中國部表示，中共政法委無端指控台灣發動對中國的網路攻擊，但所謂證據是截取網路上公開圖片片段，經刻意拼湊後便武斷下結論，毫無可信度。圖／民進黨中國部提供

中國大陸官媒日前表示，廣州一間科技公司遭到網路攻擊，而該網路攻擊是來自台灣民進黨當局的駭客組織，能力屬於三流。民進黨中國部回應，中共政法委無端指控台灣發動對中國的網路攻擊，但所謂證據是截取網路上公開圖片片段，經刻意拼湊後便武斷下結論，毫無可信度。

民進黨中國部指出，這是一起政治操作性極高的錯誤指控，完全背離事實，意圖轉移國際社會對中共長期進行跨國網攻的關切與譴責，做賊喊捉賊，打人喊救人。

民進黨中國部表示，中共才是當今全球網路攻擊與數位滲透最具規模的威脅來源，其對台灣及各民主國家發動的網攻、資訊竊取、認知作戰與灰色地帶行動，早已為國際情報社群與資安研究機構所廣泛揭露。

民進黨中國部指出，今年四月，美國GTI智庫的報告已指出，台灣是印太地區最常遭受中共網路侵擾的國家；今年一月，美國前國家安全顧問蘇利文也說，明確偵獲中國駭客組織干擾美國關鍵基礎設施的行為，將對駭客組織與協力者展開司法追訴與制裁。

民進黨中國部表示，民進黨一貫主張兩岸應以對等、尊嚴與和平的方式進行交流互動。呼籲中共當局應拋棄冷戰思維與敵意作為，回歸和平對話與良性互動的正道。唯有停止對台恫嚇、終止資訊戰與軍事脅迫，兩岸才可能真正推動穩定、有序且具實質意義的交流，台灣將持續與國際民主夥伴合作，捍衛自由價值、資訊安全與區域和平，對於一切針對台灣的不實抹黑與資訊威脅，絕不容忍，必將堅定反制。

網路攻擊 民進黨 中共

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