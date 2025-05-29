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基檢辦罷免綠議員案 新增3名國民黨現、前任黨工交保

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，今天新增3名被告，檢察官訊問後交保。聯合報資料照
基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，今天新增3名被告，檢察官訊問後交保。聯合報資料照

基隆檢調偵辦罷免案涉嫌偽造文書案，昨天約談4名國民黨現任、前任黨工，檢察官今晨複訊後，先前交保再次接受約談的黨工請回，另3人交保。全案偵查至今，檢方共已羈押5名被告，另有11人交保。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，合作推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦後，又查出市府官員涉嫌違法使用戶政系統個資，案情發展受矚目。

檢調4月29日發動首波調查行動至今，檢察官聲押並獲法官裁准羈押並禁止接見通訊的5名被告，分別為罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝和罷張領銜人游正義。

檢察官依調查事證，昨天再次指揮基隆市調查站，約談國民黨暖暖區黨部主任李貞儀、中正區黨部前主任郭建芳、中山區黨部前主任張志鴻及市黨部一組總幹事蕭壯峰，釐清案情及相關人士涉案情節。

檢察官複訊後，今晨命郭、張15萬元交保、蕭10萬元交保，李因前次接受調查後，已命15萬元交保中，今晨訊問後請回。

全案目前已有11人涉案交保，除了今晨新增3人及請回的李貞儀，另7人為基府市政顧問謝偉仁、罷鄭備補領銜人許紹業、國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、七堵區黨部主任鄭芝庭，還有中正區戶政所主任江鑒育、安樂區戶政所主任林芬芸、安樂區戶籍員吳慧貞。

罷免 國民黨 偽造文書

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