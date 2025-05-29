基隆死亡連署案國民黨4黨工3人交保 累計5收押、11交保

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷提議書「死亡連署」涉偽造文書，昨天檢調再約談4名黨工、搜索3處相關住所，昨晚調查人員訊後送檢方複訊，今天凌晨郭姓、張姓前區主任各15萬元交保，一組總幹事蕭壯峰10萬元交保，李姓區主任前已有交保請回。

市調站昨天約談國民黨基隆市暖暖區黨部李姓主任、黨部一組總幹事蕭壯峰，並帶走前中正區黨部郭姓主任、前中山區黨部張姓主任，並搜索3處相關人住所釐清案情。

檢調約談及搜索主要釐清相關查扣資料、名冊等，進一步釐清。檢方今天凌晨諭知郭姓、張姓前區主任各15萬元交保，一組總幹事蕭壯峰10萬元交保，李姓區主任前已有交保諭知請回。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦至今，累計至今天已有5名被告收押，11人交保。

目前羈押禁見被告有罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免張之豪領銜人游正義。

先前8名交保被告有基市府市政顧問謝偉仁、罷鄭備補領銜人許紹業、國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、七堵區黨部主任鄭芝庭、暖暖區黨部主任李貞儀，還有中正區戶政所主任江鑒育、安樂區戶政所主任林芬芸和安樂區戶籍員吳慧貞。

今天凌晨新增交保3人，分別為郭姓、張姓前區主任及一組總幹事蕭壯峰。