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移民署代理署長林宏恩今真除 署內人士「這樣期許」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
移民署副署長林宏恩4月起代理署長一職，如今真除，5月29日到任。圖／擷取自移民署官網
移民署副署長林宏恩4月起代理署長一職，如今真除，5月29日到任。圖／擷取自移民署官網

移民署前署長鐘景琨4月15日提前退休，署長一職由副署長林宏恩代理，人事案逾一個月後確定，移民署證實林宏恩獲真除，29日正式到任。由於陸配議題仍在風口浪尖上，署內人士對林宏恩接任並不意外，值得觀察是否有創新作為，並期許不希望成為施政傳聲筒。

過去移民署長有包括國安局、警政署空降接任，據了解，層峰確實曾詢問數名高階官警，台中市警局長李文章也被點名，但考量陸配繳交大陸除籍證明期限6月底將至，更不說近期有多起陸配直播等爭議，不少人視移民署長一職是「燙手山芋」，少有人意願。

層峰見此情況，又考量移民署業務的高度專業性，確定由長期在移民署服務的代理署長林宏恩真除，派令5月28日生效，29日到任。

林宏恩是中央警察大學行政警察學系52期畢業，在2007年移民署成立時隨即從警轉入，曾任南區事務大隊副大隊長、北區事務大隊副大隊長、中區事務大隊大隊長，在2021年陞任副署長。

關於林宏恩接任署長，有署內人士評價「不意外」，但認為林宏恩擔任副署長時謹小慎微，不只新聞報導少公開發言，曾建議活動念稿致意他也拒絕，明明是發言人卻「不太發言」，如今真除，未來是否有創新作為值得觀察，期許不要成為施政傳聲筒。

陸配 警察 移民署

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