6月換照危機 政院人士：NCC名單已確定

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）因委員人數不足，超過半年未召開委員會議，許多重大決策無法拍板定案，其中包括卅七家廣電事業執照將在六月底到期，如果無線台無法順利換照恐面臨停播，將影響偏鄉民眾的收視權益。

ＮＣＣ法定委員人數為七人，去年行政院所提ＮＣＣ委員名單未獲立法院同意，之後未再提出最新名單。儘管行政院長卓榮泰四月底表示很快會提出ＮＣＣ委員人選，但名單仍未出爐。

ＮＣＣ代理主委陳崇樹昨在立院交通委員會備詢時說，六月底之前，共有卅七家廣電事業執照屆期，若遲遲不審議換照案，累積到下半年時，將高達五十家廣電事業無法換照。

根據ＮＣＣ盤點，下半年執照屆期的包括卅四家無線廣播、十五家衛廣事業，以及一家有線電視系統業者。這五十家廣電事業中，包括寰宇新聞台、亞洲衛視綜合台等頻道，以及有線系統業者名城。

民眾黨立委黃國昌建議追究ＮＣＣ委員究竟為何沒有補齊，「擺爛的是卓榮泰」。

立法院交通委員會昨日審查國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）預算凍結案，除了四名未到職委員的薪水尚未解凍外，其他預算案均同意動支。

政院人士指出，ＮＣＣ委員提名名單已經確定，與過往名單有不同，在完成人事作業後，就會送到立法院。