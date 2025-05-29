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原民禁伐補償預算未追加 政院5億元卡關

聯合報／ 唐筱恬黃婉婷／台北報導

行政院上月一口氣送上千件解凍案，立法院各委員會陸續排審解凍，不過，內政委員會昨天審查行政院預算案，在野立委不滿行政院未依承諾辦理追加預算支應原住民禁伐補償經費，不願解凍五億元。

立院內政委員會昨邀行政院秘書長龔明鑫針對行政院單位預算解凍進行報告，另也處理八件凍結案，總金額約六點四二億元。

朝野協商解凍案階段，無黨籍立委高金素梅不滿稱，政院自始至終允諾要採追加預算方式，支應原住民禁伐補償經費，如今卻說要以公務預算支出，根本違法亂紀。龔明鑫指出，目前總預算尚在聲請釋憲階段；此言一出，立即遭高金素梅、國民黨原民立委鄭天財回嗆「這跟釋憲無關，不要欺騙大家」。

龔明鑫強調，要給原住民的六萬元禁伐補償，政府一定會做到，但請給政院一點彈性。他先前答詢時也提到，支應禁伐補償方法很多，透過原住民族綜合發展基金先支應，政府再撥經費給基金也是一種。

民進黨籍內政委員會召委張宏陸詢問現場立委是否准予動支，民進黨立委皆無異議，在野立委不滿行政院未依承諾辦理追加預算支應原住民禁伐補償經費，國民黨立委牛煦庭、許宇甄及高金素梅則針對行政院預算凍結五億元高喊「有異議」，其餘則同意動支。

統計各委員會尚未解凍預算項目，國防部潛艦國造遭凍結十億元尚未送案、無人機園區遭凍結三千八百萬也尚未排案；另外，運安會二九五三萬元凍結案、國科會凍結案約三億一一三五萬元，排定今天審查。

總預算 原住民

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