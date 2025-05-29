新聞眼／總預算校正回歸 賴政府再演有失格局

立法院刪減今年度中央政府總預算，政院今年初一度發動各機關使出「哭窮計」，如今立法院對各部會預算凍結案已解凍近九成，總預算形同「校正回歸」，實際刪減幅度不算大，總統府若再喊「阿兵哥沒飯吃」、監察院再說「沒衛生紙可用」，將站不穩腳。

今年度中央政府總預算案編列三兆多元，立法院總計刪除二○七六億元，約占總預算六％，引爆行政院長卓榮泰不滿，發動中央各部會機關發新聞稿不斷抱怨、哭窮，卓榮泰還一度用「杯子蛋糕」來慶祝執政周年。

卓揆的「杯子蛋糕」酸度不小，但民眾不是傻瓜，在野黨更不是塑膠，明明中央政府獲得史上最高額度的總預算，卻還「演很大」，只是自失格局。

行政院原本還緊咬，立院要求行政院自行刪減六三六億餘元，不符合權力分立原則，未料政院竟搞小動作，把六三六億元全算在地方補助款頭上，讓地方財政情況雪上加霜，沒把地方救命錢、孩子教育費等重要補助款看在眼裡，引發地方強烈反彈。

中央抱怨藍白刪除預算，還提一個理由是，立院不只刪除二千多億元，還大幅凍結政院預算，新聞稿更指「刪減及凍結規模之龐大，已讓施政窒礙難行」，但政院一度壓案不送，當在野黨質疑解凍案掛零後，才一口氣送出所有解凍案。

當時文化部被爆截圖，有主計人員發信提醒，要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好」，在野質疑坐實卓榮泰帶頭阻擋解凍案。

如今立法院委員會紛紛排案解凍預算，已解凍近九成凍結案，就算部分仍卡關，也可有條件解凍。事實上，立法院替人民看緊荷包、把關政府浮濫預算，本來就是天經地義，但執政黨為了衝刺大罷免翻轉席次，不斷對總預算遭刪減發動攻勢，隨著預算逐一解凍，真相也該大白，中央難再造謠，若繼續喊窮或以此要脅在野黨，將無法取信於民。