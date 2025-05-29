聽新聞
0:00 / 0:00

葉丙成性平調查 教長：絕不護短

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，指若葉丙成違反性平法，要求教育部不護短，教育部長鄭英耀也表示，屆時會和行政院長卓榮泰報告性平會決議，「不會護短。」

葉丙成日前臉書貼文涉及洩漏大學性平案當事人個資，即便當事人反映，仍遲遲一個月不撤文，直至民進黨自家七名立委廿一日連署發難，要求將葉送性平會調查，葉才願意刪除臉書貼文。

立法院昨日舉行教育文化委員會，民進黨黨立委接連質詢。立委郭昱晴表示，葉丙成日前在個人臉書、台大學生交流版上貼出二篇文，已造成當事人身心受創，該生多次向教文會委員求助，教文會為此二度向教育部反映，但教育部僅認為發文是葉丙成的個人行為。

鄭英耀表示，對學生遭遇感到不捨，教育部性平會已組成調查小組，會從頭檢視台大處理流程，台大沒有於行政、治理落實關注學生權益，台大一定要改善。

鄭英耀說，上周已成立性平專案小組，下周一召開第一次調查會議，一個月內提出完整調查報告，葉丙成是政務官，屆時會向卓揆報告性平會決議，若違法不會護短。

鄭英耀強調，根據性平法規定，為確保調查公正、公平，也一併調整葉丙成督導的業務，希望他能充分配合調查。

葉丙成 教育部 性平 台大

延伸閱讀

葉丙成臉書文洩個資？卓榮泰：盡速查明真相給國人交代

葉丙成性平調查下周首開會 教長鄭英耀：若違法絕不護短

影／葉丙成涉洩性平案資訊 鄭英耀：誠實面對確實檢討

葉丙成涉性平案請假一個月遭疑逃避質詢 教長鄭英耀解釋了

相關新聞

公務車淪「特權車隊」？議員再爆監委爭議 林郁容「機場接送親友」畫面曝

新北市議員林國春今天上午赴北檢告發監察院秘書長李俊俋涉嫌濫用公務車，接送家中寵物狗去做美容，林國春下午接獲民眾檢舉，指監...

駐外人事異動 前駐泰代表張俊福免職…由藍夏禮接駐

總統府日前發布，予以駐泰代表張俊福免職；行政院今核定，由亞太司司長藍夏禮接任駐泰代表，駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏調...

無預警！總統府人令曝吳美紅請辭海委會副主委 外傳新職曝光

海洋委員會副主委吳美紅今日突請辭，引發外界聯想是否與藍委羅智強先前在立法院的質詢攻防有關。海委會晚間澄清，吳請辭純屬個人規畫...

共諜案頻傳…公務員特殊查核6月將上路 特查對象每3年複查一次

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰要求檢討公務員特殊查核措施，行政院日前已將「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」送...

國定假日確定4+1！下半年多3天假「碰周末怎辦」 人總公布答案了

總統今天公布「紀念日及節日實施條例」，今年起增加5天國定假日。今年下半年教師節、光復節適逢周日、周六，可望透過補假形成3...

劍指李俊俋？藍營擬排「防制公務員瀆職」專報 邀監院列席

監察院秘書長李俊俋昨天被爆動用公務車輛接送愛犬去寵物美容沙龍，引發各界撻伐。據了解，國民黨立委吳宗憲下周一擬於立法院司法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。