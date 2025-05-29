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老農津貼排富條款 陳駿季：農業部支持修正

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
農業部長陳駿季說，農業部支持修正老農津貼排富條款。記者劉學聖／攝影
農業部長陳駿季說，農業部支持修正老農津貼排富條款。記者劉學聖／攝影

老農津貼排富條款十四年未調，農業部陳駿季說，農業部支持修正老農津貼排富條款，適度提高農業外個人所得、不動產價值門檻、檢討ＣＰＩ成長率調整機制等，本周將向行政院專案報告，期盼下會期送入立院審議、年底完成修正。

立法院經濟委員會昨審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」，立委謝衣鳯、郭國文皆提案將主管機關依農民提繳金額相對提撥，從現行按月提繳依倍提高至一點五倍。

陳駿季說，若政府相對提撥修正到一點五倍，恐影響不同職業間的衡平性；分析未參加農退儲金的原因，是農民提繳意願及儲蓄能力，農業部現階段沒有調整比例的想法，後續將研議如何在政府、農民合計提繳總額不變下，讓農民少繳一些。

多名立委也關心老農津貼排富條款修正時程。陳駿季表示，農業部支持適度調高農業外個人所得、不動產價值等排富門檻、檢討ＣＰＩ調整機制等，原本政院規畫老農津貼與八項社福津貼同步，這周將向行政院專案報告農民退休儲金、老農津貼，農業部爭取老農津貼先行，盼下個會期能送入立院審議。

陳駿季 農民 農業部 老農津貼

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