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公務員特殊查核 每3年複查1次

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
人事行政總處人事長蘇俊榮。記者邱德祥／攝影
人事行政總處人事長蘇俊榮。記者邱德祥／攝影

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰要求檢討公務員特殊查核措施，日前已將「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」送考試院會銜，預計今天考試院會通過。

人事總處表示，各機關特查職務將由部會各自提報，未來只要同一職務任滿三年，就要重新查核。

人事總處指出，行政院十九日已把修正過後的條文送到考試院，經考試院會審查通過後就會發布，送立法院備查後，後續將依中央法規標準法規定，修正公布施行後就會上路。人事長蘇俊榮表示，「不會拖太久」。

至於特查辦法修正的內容，人事總處指出，主要修正兩個核心條文，分別為強化查核項目以及增加查核的頻次；由於現行規定為任職前或是代理超過三個月才須查核，後續將增加三年複查的規定。

此外，人事總處指出，查核項目中亦增加違反「國安法」等相關人士接觸，增加查核項目。

國安法 公務員

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