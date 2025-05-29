2027年共軍犯台？ 白宮前官員：中國正為封鎖台灣做準備

白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會資深研究員萊特（Thomas Wright）廿七日認為，中國可能正在為封鎖台灣做準備，不過他也認為美國非常在意台海維持現狀，且反對任何力量改變台海現狀。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）廿七日舉行「跨大西洋的印太地區對話」，邀請學者專家現場座談。

萊特表示，台灣依然是美國和中國最有可能爆發衝突的地方，而美中之間在台灣議題上的緊張，現在還與兩國的科技競爭結合在一起，尤其是在人工智慧（ＡＩ）的競賽上。

有鑒於台積電對全球半導體供應鏈的重要性，萊特把台灣的情況比喻做美蘇冷戰時期的西柏林，而台灣生產全球絕大部分的晶片，重要程度好比是冷戰期間唯一生產鈾的地方。

萊特說，假如台海當真爆發衝突，有可能是以不在預期中的方式發生。他舉例，中國在今年四月一日至二日在台海周邊發動代號「海峽雷霆—二○二五Ａ」的軍演，威脅隔離台灣、向台灣的軍事設施發動攻擊。

萊特認為，中國四月的軍演釋出訊號，中國有可能正在為未來的對台行動做準備。至於共軍有沒有可能在二○二七年以武力犯台，萊特表示，他對此也非常憂心，但中國正在做準備的行動，可能不到武力犯台，更傾向執行隔離、封鎖台灣的劇本。

萊特表示，美國必須與盟友緊密合作，才有機會處理、避免這樣的危機發生。他也提醒，就算避開短期危機，美國也要思考到如何發展出長期的戰略優勢，以勾勒出對美國有利的國際秩序。

國防部表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於外媒報導中共可能在端午節前後發動軍演，國防部不評論，但會審慎評估並且有效應處。圖／取自日本防衛省統合幕僚監部網站

日：陸遼寧艦 穿越宮古海峽

記者謝守真、李人岳／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部廿七日晚間發布消息稱，廿五至廿六日期間，包含大陸海軍航空母艦遼寧艦在內的多艘共軍艦艇，在東海靠近以沖繩方向活動，隨後遼寧艦戰鬥群在廿七日穿越宮古海峽，前往台灣以東的西太平洋海域。

我國防部表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍運用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於外媒傳出中共可能在端午節前後發動對台軍演，國防部回應「不評論」，但會審慎評估並且有效應處。