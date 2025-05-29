看牙接機…監委私用公務車連環爆 李鴻鈞：下周一起停止個人使用

監察院秘書長李俊俋遭爆濫用公務車話題還在燒，昨又接連爆出多名監察委員也疑似濫用公務車；監察院副院長李鴻鈞表示，六月二日起停止個人使用公務車，直至本屆任期屆滿為止，也會立即調查、釐清真相。

國民黨立法院黨團批評，社會大眾是盼有人負起政治責任，監院應全面清查。民眾黨團也說，除道歉、釐清外，涉案人員也該法辦，不能雙重標準。

國民黨北市議員張斯綱昨赴北檢，告發監察秘書長李俊俋公務車私用，涉侵占、背信、貪汙等罪，強調「全民都看不下去」，也都在看北檢會不會詳查。張斯綱再爆料監委蘇麗瓊疑搭公務車看牙，質疑監院公務車淪「特權車隊」，若還有一點羞恥心，應即刻內部全面徹查。同黨議員游淑慧也批先前案例都被移送法辦，質疑李僅以一句「思慮不周」，就想糊弄過去？

民代批中央「輕輕放下」

此外，新北市議員林國春也揭露，監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途下，接送其親友往返機場；他批評，如此行為若發生在地方公務員身上，早就記過、懲處、甚至法辦，怎一到中央就「輕輕放下」？

記者從昨日中午左右至晚間陸續撥打多通電話，包含辦公室座機及個人手機，蘇麗瓊、林郁容等人截至截稿時間前都未回應。

張斯綱表示，他告發李俊俋後，馬上接到爆料指蘇麗瓊五月十四日下午疑搭公務車前往北市和平東路三段某牙醫診所看診，是否同樣涉濫用行政資源、公器私用？他點名蘇麗瓊出面說明，並調出五月十四日出車紀錄，釐清是否有「公務車私用」的情事。

「先有寵物美容，後有牙醫看診，這些是監委的公務行程嗎？」張斯綱說，監院最大的問題恐怕不是監督不力，而是連自己都管不好。

「私用公務車是刑事罪」

游淑慧也翻出新竹、花蓮等其他官員公務車私用遭檢調廉查辦的判決，包括竹縣某文化局長因被新竹檢調約談，花蓮縣文化局長甚至被聲押禁見，某民族委員會主委被以背信罪判罰廿萬元，觀光署某處長緩起訴二年並罰十五萬元。她說，從先前判決可知「私用公務車乃是刑事罪」，結果負責監察百官的監院反而其身不正，真是超級諷刺，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤更以一句「未來絕對不能再犯」，就厚著臉皮糊弄大家。

該話題延燒一天多，監察院昨天傍晚發出李鴻鈞聲明表示，六月二日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年七月卅一日本屆任期屆滿為止；針對媒體報載事項，會立即啟動調查，以釐清事實真相。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，前天就預言不可能只有一樁，果真現在一而再、再而三被查到，所以監察院公務車使用才開始變嚴格，呼籲監察院不要等人家爆料，應盡快全面清查。國民黨立委牛煦庭則說，社會大眾想看到的，應該是有人負起政治責任，比起不痛不癢的聲明，監察院的標準應該要更高才是。

民眾黨團副總召張啓楷批評，監察院負責政府風紀工作，卻發生如此情況，真的是非常諷刺，其實公務車私用過去都發生過，除監察院道歉並公開真相外，涉案人員也應該被法辦，該下台的要下台；像昨天，同一時間，花蓮文化局長吳勁毅也因遭檢舉公務車私用而聲押禁見，這絕對不能雙重標準，尤其身為監察單位要更嚴格、更高標準。

立院下周邀報告 劍指李俊俋？

另外，據了解，國民黨立委吳宗憲下周一擬於立法院司法及法制委員會排定「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防制」專案報告，首個邀請列席名單就是監察院秘書長，劍指李俊俋意味濃厚。不過，吳宗憲澄清，廉政業務本來就由監察院負責，這場專報很早就規畫好，只是恰好碰上李俊俋爆發風波。