公務車淪「特權車隊」？議員再爆監委爭議 林郁容「機場接送親友」畫面曝

新北市議員林國春今天上午赴北檢告發監察院秘書長李俊俋涉嫌濫用公務車，接送家中寵物狗去做美容，林國春下午接獲民眾檢舉，指監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途，接送親友往返機場。林國春說，這到底是「巧合」，還是「文化」？是個人貪便宜，還是整個單位早已視納稅人的資源為囊中物？

林國春在臉書發文說，對於這樣的檢舉，他感到非常震驚，但也不得不說，這真是一點都不意外。依據民眾陳情提供的照片，該車一路先去接送一名年輕女子，再赴機場接送一名年輕男子，兩人皆未著制服、未見公務身分，看似與監察業務毫無瓜葛，「請問監察院何時開始提供親友接送機場的貼心服務？」

林國春也說，他感到很疑惑，這2名年輕人和監察業務有什麼關係？機場接送與監察職責有何關聯？一趟趟車子開出去，時間、油錢、司機工時，誰來買單？更重要的是，這些公然濫權的監委，是誰提名的？是誰背書的？難道整肅官箴的最高機關，已經墮落到淪為「特權車隊」？

「林郁容過去身為執政黨的尖兵，卻用雙重標準監督異己」，林國春說，身為監委連最基本的公私分明都做不到，那我們還能對監察院抱持什麼期待？政務職不是來養病的，監委職更不是用來酬庸的，這樣的行為，若發生在地方公務員身上，早就記過、懲處、甚至移送法辦，怎麼一到中央，就能「輕輕放下」？這種毫無羞恥的「我用你付」邏輯，才是真正讓人民憤怒的原因。

林國春還說，呼籲監察院立即自清，公布所有監委一年內公務車調度紀錄，並就該案啟動內部調查，也呼籲檢方主動分案偵辦。若監察院選擇繼續隱匿、縱容，他不排除擴大告發，讓全國人民看清楚，這個國家到底誰在貪、誰在騙、誰在玩弄特權！

林也提到，林郁容當監委期間的「豐功偉業」，包括板橋餵藥案，認定新北市政府過失，如今偵查結果證明幼兒園蒙冤。政治追殺侯友宜市長，要求市長赴監察院說明35年前羅益世事件。在大學時期，與段宜康等人共同參與學運，2024彈劾「曲棍球案」檢察官。